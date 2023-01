Un programme de fellowship international pour le Salon du livre de Turin 2023 

Le Salone internazionale del Libro, à Turin, est la plus grande foire de l’édition en Italie. Elle est destinée au grand public ainsi qu’aux professionnels. Depuis 1988, la date de sa fondation, le salon accueille des visiteurs, des auteurs et des professionnels de l’édition du monde entier sur une surface d’environ 110.000 mètres carrés.

L’édition 2022 a enregistré une affluence record : plus de 168.000 visiteurs ont pu participer aux milliers d’événements proposés, qui vont de la littérature au journalisme, en passant par la science, l’art et tous les domaines de la culture, italienne et internationale.

Rights Centre et ouverture internationale du Salon

La foire, comme son nom complet en témoigne, est aussi très ouverte à l’international. Elle propose en effet un Centre des droits (Rights Centre) dédié aux agents littéraires, aux scouts, aux cessionnaires de droits et aux producteurs de cinéma et de séries télévisées. L’année dernière, 450 participants provenant de 21 pays du monde ont rejoint le Centre des droits, avec plus de 5000 rendez-vous.

Il s’agit d’une chance à saisir pour signer de nouveaux contrats et nourrir son réseau professionnel. Les négociations se tiendront cette année du mercredi 17 au vendredi 19 mai 2023 au sein du Centro Congressi Lingotto, à côté de l’espace réservé au Salon.

Le programme est structuré en trois parties : Book to Book, consacré au marché de droits de traduction ; Book to Screen, consacré aux liens entre l’industrie du livre et celle de l’audiovisuel ; Book to Sound, dédié aux livres audio et aux podcasts. Des rencontres, tables rondes et ateliers seront également organisés pour analyser les dernières tendances du marché éditorial.

Participer au programme Fellowship

Le Salon du Livre de Turin propose, à travers le Centre des droits et avec le support de ITA (Italian Trade Agency), un programme de fellowship international. Il prévoit un séjour à l’hotel pendant la durée du marché, du 17 au 20 mai, l’accès au Centre des droits, au Salon du Livre et à toutes les tables rondes et les événements professionnels. Il donne aussi la possibilité de réserver une table au Centre de droits au tarif special de 50 €.

Pour participer au Rights Centre, il est en effet nécessaire de réserver une table (il est possible de le faire à cette adresse et au prix préférentiel de 250 € avant le 14 février). Cet achat inclut aussi deux billets pour le Salon et deux profils utilisateurs pour la Matching Platform, qui permet de connaître la liste des participants au Rights Centre et d’organiser des rencontres.

Les éditeurs peuvent s’enregistrer ici (plus d'informations ici) dans la Matching Platform pour avoir accès à la liste des participants et planifier des rendez-vous.

Crédits photo : la tour de livres, symbole du salon - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020