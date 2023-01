Rassurés, les libraires de Belgique poussent un gros soupir

Grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’association des librairies indépendantes s’appuie donc sur l’Observatoire de la librairie belge francophone pour évaluer le marché.

Aujourd’hui, le panel est composé de 25 librairies situées sur l’ensemble de la Belgique francophone, de toutes tailles et spécialités confondues, pour un chiffre d’affaires (CA) total de 20 M€ sur les 12 derniers mois. Ce panel déjà bien représentatif et fiable est amené à évoluer étant donné que de plus en plus de librairies le rejoignent. À l’avenir, cela nous permettra d’avoir une vue encore plus réaliste et précise sur les chiffres de la librairie en Belgique francophone.

« Pour 2022, nous sommes face à une baisse d’activité relativement limitée, en deçà de nos craintes », souligne le syndicat.

Le mois de décembre s’est bien maintenu par rapport à 2021 et sur l’ensemble de l’année la diminution totale des ventes est de 5,04 %. Cette diminution est toute relative étant donné les résultats de l’année 2021 qui furent exceptionnels.

Les années Covid ont réellement profité à la librairie indépendante et au livre dans son ensemble. Bien qu’il ait été réjouissant pour tous de voir se rouvrir les lieux culturels tels que théâtre, cinéma, salles de concert, etc., la librairie craignait d’être laissée pour compte. Mais ce ne fut pas le cas... Si l’année 2022 a commencé doucement, une augmentation des ventes s’est profilée plus particulièrement dès le mois d’août. Il est intéressant de noter également que 43 % du CA de l’année est réalisé sur les 4 derniers mois !

Toujours le trio littérature, jeunesse, BD/Manga

Sur l’ensemble de l’année 2022, 169.255 références ont été vendues via notre panel. Il est important de relever que les 100 meilleures ventes (au comptant) de l’année représentent seulement 7,61 % du CA des librairies du panel.

Au niveau de la typologie des ventes, les nouveautés très récentes (moins de 3 mois) représentent 30,86 % du CA, les ouvrages de plus de 3 mois, mais de moins d’un an représentent 21,90 % du CA.

« Tous ces chiffres témoignent de la vivacité et de la richesse de l’offre en librairie indépendante », se félicite le syndicat qui salue la présence de toujours plus de libraires indépendantes sur le territoire ! De fait, depuis 2020, une dizaine de librairies ont ouvert partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un subside du ministère de la Culture reçu il y a peu donnera un coup de pouce à ces jeunes libraires tant au niveau de leur stock, du mobilier ou encore pour les pousser à organiser des rencontres littéraires qui caractérisent nos librairies.

L'association elle-même poursuit son recrutement : « Nous sommes très heureux aujourd’hui de compter plus de 80 libraires indépendants ! Plus 20 % de membres en trois ans prouvent le réel besoin et la nécessité d’une association comme la nôtre où les libraires sont d’abord confrères avant d’être concurrents », précise le communiqué.

Librel (LA librairie en ligne des librairies indépendantes sur le numérique et le livre physique) développé par l’association grâce au soutien de la FWB est un bel exemple de cette confraternité.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

