Une bibliothèque de Chine renoue avec d'anciennes traditions

Pingtan Book House se situe dans la cour d’une école primaire qui accueille près de 400 enfants. Un toit de tuiles pentu et une construction à mortaise et tenon typique de la région, reprenant une tradition historique en voie de disparition.

« Des villages entiers, bâtis au fil des siècles à partir d’un seul matériau durable, le sapin de Chine indigène, perdent leur identité », explique le studio dans un communiqué. Et de développer : « L’ADN culturel de la tradition Dong est remis en question par la vie contemporaine et la quête de modernisation. » Les Dong, qui partagent la langue Kam, constituent un groupe ethnique du sud de la Chine et du Viêt Nam.

Pour inviter les enfants à explorer, s’asseoir et lire, les concepteurs de la structure de trois étages ont façonné un plan original : au lieu de pièces et de portes, l’aménagement se compose de deux escaliers qui s’enroulent l’un autour de l’autre en une double hélice.

Un espace mural entre les escaliers sert d’étagères pour les livres, et une série de fenêtres donnent sur le paysage environnant. Les marches font office de sièges pour les plus jeunes.

Selon l’entreprise, « le design ne se limite pas aux projets haut de gamme, et l’architecture doit avoir un but ». Ici, elle tente d’allier investissement modeste et apport social important, le tout en respectant l’environnement.

Crédits : Xiaotie Chen et Sai Zhao / Condition_Lab

