Muriel Barbery : "l’écriture d’un roman demande une énergie considérable"

Au menu : sushis, saké, et discussions à bâtons rompus avec des lecteurs. En cette fin d’année, Muriel Barbery était venue présenter son dernier roman, Une heure de ferveur (Actes Sud, 2022), dans une petite librairie de Villefranche sur Saône, la librairie des Marais. « Mon dernier roman est né du précédent. Il déroule l’histoire du père quand j’ai déroulé celle de la fille dans Une rose seule [Actes Sud, 2020, ndlr]», nous a-t-elle expliqué. Ces deux romans, qui peuvent se lire indépendamment l’un de l’autre, ont tous deux pour décor la ville de Kyoto, où l’auteure a séjourné pendant deux ans.

Muriel Barbery voulait initialement écrire la suite de l’histoire de Rose, l’héroïne de Une rose seule, mais ça ne fonctionnait pas. Elle a donc mis sur les rails un autre projet, mais elle s’est vite rendu compte que les personnages du roman lui « manquaient vraiment trop ». « J’avais envie de découvrir qui était le père de Rose et qui étaient ses amis puisqu’il est présenté comme un homme doué pour l’amitié », nous a-t-elle indiqué.

Elle s’est de plus « prise au jeu » de la saga dont chaque livre met en lumière un personnage différent, et se demande aujourd’hui si elle va poursuivre l’aventure avec un troisième tome. « J'ai écrit - sans préméditation - un diptyque, et je me pose aujourd’hui la question du triptyque », nous a-t-elle confié. « Je me demande si je sors de cet univers dans lequel il y a encore beaucoup de choses à exploiter. Ça ne m’était jamais arrivé jusque-là d’avoir tant de mal à quitter des textes, des personnages, un univers. »

En alternance avec ses romans, Muriel Barbery a aussi publié un petit livre très drôle, Les chats de l’écrivaine (Editions de l’Observatoire, 2020), dans lequel elle fait parler ses quatre chats (en fait elle en a même cinq désormais). Ses matous décrivent avec humour son quotidien d’auteure et sa passion pour le Japon. Ce type de projet « léger » lui permet de respirer un peu car l’écriture d’un roman est « extrêmement exaltante mais très difficile », nous a-t-elle confié.

« L’écriture d’un roman demande une énergie considérable. Mille difficultés surgissent sans cesse, des difficultés stylistiques, des difficultés narratives. On sent en permanence que l’on n’arrive pas à ce que l’on voudrait obtenir », nous a-t-elle expliqué. « J’ai envie de projets alternatifs aussi. Ça me fait toujours du bien d’avoir des échappées dans autre chose que le roman. Par exemple, le petit texte sur Les chats de l’écrivaine, c’est une espèce de récréation. C’était très très amusant à faire ».

Mais au fait, pourquoi le Japon, qui revient dans plusieurs de ses livres ? « Vieille passion dans laquelle je suis tombée étudiante », nous a-t-elle expliqué. « Mon premier mari était passionné de Japon. Je suis tombée dans la marmite à mon tour. J’en connaissais très peu de choses en réalité, ce que le cinéma me montrait de cette culture étrange. J’étais fascinée par les photos que je voyais des jardins, de l’architecture. J’étais fascinée par les arts traditionnels japonais. Et comme je suis très gourmande, la cuisine japonaise avait été un éblouissement aussi. »

Dans Les chats de l’écrivaine, ses chats lui attribuent la pensée suivante : « La beauté et la poésie sont les seules résistances possibles ». « J’ai toujours puisé ma force dans la beauté et la poésie », nous a-t-elle confirmé. « Je pense que ce sont des facteurs de résilience à toute forme de violence et de désenchantement. C’est à la fois très personnel et très trivial. Nous sommes nombreux à penser que la beauté et la poésie nous élèvent et nous aident à vivre ».

Une jolie conclusion pour une œuvre riche et variée, dans laquelle on peut s’évader géographiquement et culturellement.