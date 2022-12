Agression sexuelle : censurer une librairie pour épargner Darmanin ?

Vendredi 9 décembre, une matinée à 9° ©, avec des averses, virant aux pluies éparses dans l’après-midi. Pourtant, c’est un petit déluge qui était réservé au ministre de l’Intérieur. En guise de parapluie ministériel, les forces de police auront choisi le rideau noir, afin de dissimuler à son regard ainsi qu’aux médias la teneur d'affiches collées sur la vitrine.

Le paradis des policiers ?

Un an après Emmanuel Macron, et en présence de Christian Estrosi, l’édile local, Gérald Darmanin se rendait devant l’espace du futur hôtel des polices. Installé dans l’ancien hôpital Saint-Roch, ce sont 214 millions € d’investissements qui aboutiront à ce qu’en décembre 2025, soit ouvert ce centre unique en France. Police nationale et municipale s’y retrouveront dans un bâtiment de 2800 m2, dont les premières images sont à découvrir.

Le ministre, bonhomme et enthousiaste, promet que tous les policiers de France se précipiteront pour venir travailler en ces lieux. Peut-être, mais en attendant, les gérantes de la librairie Les Parleuses avaient deux mots à dire à leur futur entourage et à leur patron, plus spécifiquement encore. « Qui sème l’impunité récolte la colère », a-t-on pu lire brièvement, collé sur leur vitrine.

Darmanin débarquant quelques jours après l'intervention à la librairie d’Hélène Devynck, autrice d’Impunité (Seuil), difficile de n’avoir pas le sang qui bout. Dans cet essai, la journaliste raconte son combat, aux côtés de nombreuses autres victimes de « l’un des hommes les plus connus de France ». Accusé d’agressions sexuelles, cet illustre présentateur du JT sur TF1 est mis en cause depuis des mois. Mais en fait de justice, comme l’autrice l’indique, « [o]n a été classées sans suite. Mais nos bulles de solitude ont éclaté. On s’est rencontrées, racontées, soutenues. On s’est fait la courte échelle pour surmonter les murs de découragement. On a parlé plus haut, plus nombreuses ».

Pour les libraires, ni une ni deux : « [N]ous avons décidé de coller des affiches et d’écrire en gros justement impunité », explique Anouck Aubert auprès de France Bleu. D'autant qu'entre PPDA et Darmanin, un lien se dessine : le ministre de l’Intérieur fut précédemment accusé de viol, mais la justice a tranché : un non-lieu fut prononcé en juillet 2022.

Conclusion : les messages brandis entachaient quelque peu la visite officielle. « Notre vitrine a été recouverte par un grand rideau noir », poursuit la cogérante. Mais, effet Strisand oblige, la tentative de censure ne passera pas inaperçue, bien au contraire, offrant alors une chambre d'écho plus puissante encore.

“Aaaaréoport de Nice, deux minutes d'arrêt...”

L’opération menée par les membres niçoises du Collectif de collages féministes, vire au cauchemar. « À 7 h, nous avons collé nos messages, avec l’accord des gérantes. Une heure plus tard, alors que nous venions de terminer, deux policiers en civil puis une dizaine de CRS en uniforme sont arrivés pour décoller ceux qui étaient à l’extérieur », précise-t-elles à Nice Matin.

Se sont ainsi présentés, autour 8 h 30, le 9 décembre, CRS et policiers nationaux devant la librairie — et pas vraiment pour préparer leurs cadeaux de Noël. L’arrivée imminente du ministre nécessitait des mesures : « Violeurs, on vous voit, victimes, on vous croit », voilà qui n'avait rien de protocolairement correct. En arrivant pour ouvrir leur librairie, les cogérantes en ont les bras qui tombent.

« Après s’être rendu compte de la présence des messages, les forces de l’ordre ont arraché les slogans présents à l’extérieur des vitrines », indiquent-elles à 20 Minutes. « Ils ont alors découvert que les mêmes messages étaient également affichés à l’intérieur, et donc inaccessibles. Quelques minutes plus tard, du matériel a été déposé afin de réaliser des cadres en bois recouverts de draps noirs qui ont été ensuite positionnés contre les vitres pour masquer les affiches. »

Atteinte à la liberté des femmes...

« Slogans réalisés à l’occasion de la venue de Darmanin à Nice, sur les vitrines d’une Librairie engagée, en face du nouvel hôtel de police qu’il vient visiter. Un bel accueil qui l’a touché en plein cœur, puisque les vitrines ont été recouvertes de bâches par les forces de l’ordre. Action légale, non diffamatoire, avec l’accord de la librairie. Et la liberté d’expression ? », interroge le collectif des colleuses d'affiches.

L'ensemble est installé en dépit des demandes d’explications : ces messages représentaient-ils une infraction justifiant ce mode opératoire ? Pas de réponses… « Pour moi, c’est clairement de la censure. On nous a regardées comme si nous avions fait quelque chose d’hyper grave, c’est scandaleux », dénonce la libraire. Pire : on prend leur identité comme s'il s'agissait de criminelles.

Sa collègue, Maud Pouyé, ajoute auprès de BFM Nice Côte d’Azur : « Symboliquement c’est grave de recouvrir une vitrine de librairie juste pour un message. Nous sommes en colère, ça porte atteinte à notre liberté d’expression, nous n’avions affiché aucun propos diffamatoire. » D’autant que les autorités n’ont pas confirmé — pas assumé ? — avoir donné l’ordre auquel les agents se sont contentés d’obéir.

Pas de réponse non plus de la mairie, sinon ce message déconcertant de Christian Estrosi que relève la journaliste Cécile Delarue :

Paradoxe fameux, silence étouffant et liberté d'expression autant que solidarité à géométrie variable : pas très nice, tout cela.

ActuaLitté a pris contact avec la préfecture des Alpes-Maritime ainsi que le ministère de l'Intérieur pour tenter d'obtenir une réaction.

Crédits photo : Librairie Les Parleuses