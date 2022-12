Brigitte Giraud, Marie NDiaye et Lola Lafon, invitées d'Effractions 2023

Au sein d’une bibliothèque tournée vers l’actualité, sensible aux questions de société et aux débats de notre temps, la programmation du festival fait la part belle aux œuvres littéraires qui confrontent et interpellent : textes de fiction, non-fiction narrative, journalisme littéraire mais aussi poésie ou slam, qui ont en commun de prendre à bras-le-corps cette matière bouillonnante du réel.

De multiples rencontres

Un foisonnement qui se retrouve également dans les formats des rendez-vous proposés au public du festival. Ainsi, Effractions programme de multiples rencontres qui éclairent le fil ténu entre réel et fiction, jusque dans le procédé même de l’écriture. Trois grands entretiens avec trois autrices plébiscitées par les lecteurs viendront rythmer les journées du festival : Brigitte Giraud, lauréate du dernier Prix Goncourt pour Vivre vite (Flammarion), Marie NDiaye, lauréate du Prix Goncourt en 2009, et Lola Lafon, auteure du remarqué Quand tu écouteras cette chanson (Stock, collection Ma nuit au Musée), lauréate du dernier Prix Décembre.

« À voix haute » proposera des lectures par les auteurs ou des comédiens, pour donner corps aux textes. Sont notamment programmés dans ce cadre Makenzy Orcel, pour un concert littéraire avec le violoncelliste Gaspar Claus et la comédienne Marie-Sophie Ferdane autour d’Une somme humaine (Rivages), Mathieu Belezi, dont Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode) sera lu par le comédien Charles Berling, Philippe Vasset, qui proposera une lecture de son roman A cappella (Flammarion) et Seynabou Sonko avec le guitariste Aurélien Bedos pour une découverte de Djinns, dont la parution est prévue en janvier 2023 chez Grasset.

Cloé Korman (Les Presque Sœurs, Le Seuil), Laurent Joly (La Rafle du Vel d’Hiv, Grasset), Sibylle Grimbert (Le Dernier des siens, Anne Carrière), Dominique Guillo (Les Fondements oubliés de la culture. Une approche écologique, Le Seuil), Miguel Bonnefoy (L’Inventeur, Rivages), Emma Carenini (Soleil. Mythes, histoire et sociétés, Le Pommier), Eva Baltasar (Boulder, Verdier), Guadalupe Nettel (L’Oiseau rare, Dalva) ou encore Sabyl Ghoussoub (Beyrouth-sur-Seine, Stock, Prix Goncourt des lycéens 2022) complètent la première liste des invités confirmés.

Ils et elles participeront à des dialogues avec une spécialiste ou un artiste autour du sujet central de leur texte, croiseront leur regard sur une thématique sociétale (féminisme, politique, écologie) et la façon dont leur ouvrage éclaire cet enjeu, s’interrogeront sur le processus de documentation dans leur écriture, ou encore se prêteront à l’exercice de la revue de presse au sein de l’espace Presse de la bibliothèque.

Un volet d’éducation artistique et culturelle et de nombreuses actions dédiées au public du champ social complètent le programme qui sera disponible quelques semaines avant la manifestation.

Crédits photo : Centre Pompidou (BPI)