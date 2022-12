Pass Culture : le CNL défend son engagement à l'égard des auteurs

Voici le Droit de réponse que le Centre national du livre a fait parvenir à ActuaLitté, publié dans son intégralité.

Notre étonnement est grand à la lecture de cet article d’ActuaLitte qui fait suite à un communiqué de presse conjoint de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, de la Ligue des auteurs professionnels, le Trait et CAAP. En effet, le Centre national du Livre a proposé une offre de Masterclasses du livre et de l’écrit dans le cadre de la part collective du Pass culture, dès l’ouverture de cette dernière en janvier 2022, afin de jouer un rôle de facilitateur dans l’organisation de rencontres d’auteurs en milieu scolaire.

L’objet de cette nouvelle offre était de donner à tous les auteurs un accès immédiat et simplifié au Pass Culture, de centraliser leur paiement sous forme de droits d’auteur, et de présenter aux établissements scolaires une offre de conférences diversifiée et de qualité.

Le CNL s’est proposé d’être l’intermédiaire pour que les auteurs n’aient pas à effectuer de démarches administratives lourdes. La candidature sur le site du CNL se fait en 15 minutes au plus et ne nécessite pas de fournir de document complémentaire.

Le CNL réalise les contrôles nécessaires afin de publier l’offre, la met en ligne, la modifie immédiatement à la demande de l’auteur, rémunère celui-ci une fois la masterclasse réalisée, transmet aux rectorats toutes les informations nécessaires pour identifier les auteurs à proximité des établissements scolaires et ainsi mieux les valoriser, et organise régulièrement des wébinaires d’information et de formations croisées auteurs-professeurs.

Enfin, il adressera tous les six mois aux auteurs un questionnaire de satisfaction afin de s’assurer de la réussite de la rencontre et identifier d’éventuelles difficultés. La dernière enquête conduite (juin 2022) relevait que 100 % des auteurs ayant réalisé une masterclasse souhaitaient pouvoir bénéficier de nouveau de ce dispositif.

S’il n’est évidemment en rien obligatoire de passer par cette offre pour organiser des rencontres d’auteurs, les facilités ainsi offertes ont permis son développement très rapide. Dès 2022, plus de 500 auteurs ont candidaté, proposant des interventions et des projets variés et plus de 600 masterclasses ont été réservées par les professeurs. Le Centre national du livre est ainsi en 2022 le premier offreur pour la part collective du Pass culture.

Dans l’intérêt des auteurs, des professeurs et pour donner le goût de la lecture à beaucoup de jeunes qui s’en détournent aujourd’hui, le CNL va s’efforcer de développer encore son offre en 2023.

Les délais de paiement trop longs au cours des trois premiers mois sont désormais réduits à un mois à réception des pièces demandées grâce à la mobilisation des équipes et à l’amélioration des processus.

Les difficultés éventuelles peuvent être remontées par courriel et par téléphone et font toujours l’objet d’une réponse. Toutes les demandes urgentes sont traitées dans un délai inférieur à 24h (jours ouvrés).

Le CNL reste à l’écoute de toutes les difficultés qui pourraient subsister et invite tous les auteurs qui auraient identifié des points d’amélioration à le contacter à l’adresse masterclass.passculture@centrenationaldulivre.fr