L’Europe fourmille de peuples. On ne prend jamais congé des peuples

En 2017, Days of Poetry and Wine, l’un des festivals les plus importants d’Europe Centrale, a lancé le projet Lettre Ouverte à l’Europe. Les lettres de ce projet sont adressées à l’Europe, voire, peut-être, au monde entier et visent à faire revenir au sein du discours public le langage de l’art - réfléchi, précis et rigoureux. Chaque année, le directeur artistique du festival, conjointement avec l’équipe de celui-ci, sélectionne un(e) poète ou un(e) intellectuel(le) majeur(e) pour lui offrir l’occasion unique de s’adresser à l’Europe et d’aborder les problèmes qu’ils estiment être les plus importants.

Les Lettres reçoivent toujours un très bon accueil ; faisant l’objet de traductions et de publications en plus de dix langues, elles sont commentées par les décideurs politiques comme par les citoyens européens. Toutes les Lettres Ouvertes à l’Europe sont mises en ligne sur www.versoteque.com et font également l’objet de publications distinctes. Elles sont remises personnellement à tous les Membres du Parlement Européen ainsi qu’à la Commission Européenne. Elles sont publiées par des médias européens majeurs et ont donc une influence significative dans toute l’Europe.

Avec l’accord de la maison d'édition Beletrina et du projet ArtAct, ActuaLitté prolonge l’écho de cette lettre, traduite par Yekta de la version anglaise, due à Erín Moure. La Lettre Ouverte à l’Europe fait partie du projet ArtAct, fondé en partenariat avec le programme Europe Créative de l’Union européenne.

Lettre ouverte à l’Europe, par Chus Pato

Précédents auteurs de la Lettre ouverte à l'Europe : 2017, Stefan Hertmans (Belgique) ; 2018, Athena Farrokhzad (Suède) ; 2019, Ilija Trojanow (Allemagne) ; 2020, Krisztina Tóth (Hongrie) ; 2021, Durs Grünbein (Allemagne).

Crédits photo - Chus Pato