Margaret Atwood interdite de séjour en Russie

Le 10 novembre dernier, le Canada modifiait son Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie pour y ajouter 23 personnalités « relevant du secteur russe de la justice et de la sécurité, notamment des policiers et des enquêteurs, des procureurs, des juges et des responsables de l’administration pénitentiaire ».

Le gouvernement canadien entendait ainsi sanctionner leurs actions à l'encontre des droits humains en Russie, en interdisant, notamment, des transactions financières et autres opérations internationales les concernant.

La réaction russe n'a pas tardé, puisque, dès le 14 novembre, une liste d'environ 100 personnalités canadiennes était publiée par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération. Cette centaine de citoyens rejoint d'autres Canadiens déjà visés par des sanctions russes, leur interdisant notamment l'entrée dans le territoire de la Fédération : au total, un peu plus d'un millier de personnalités sont concernées, d'après la liste.

Parmi elles, Margaret Atwood, l'autrice de La servante écarlate, qui a réagi à la nouvelle d'une manière particulièrement spirituelle. « Flûte ! Jim Carrey et moi-même avions prévu une petite escapade pour nous encanailler à Moscou. J'imagine que nous allons changer nos plans pour aller à Kiev, plutôt », a-t-elle indiqué sur Twitter, en référence à la présence, sur la liste russe, de l'acteur canado-américain Jim Carrey.

La Russie n'a évidemment pas choisi Margaret Atwood par hasard : l'autrice a manifesté sa solidarité avec le peuple ukrainien dès les premiers jours du conflit, et s'est récemment à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, pour participer à un festival littéraire.

« En m'ajoutant au programme du BookForum et du Hay Festival, j'apporte mon soutien aux écrivains et lecteurs ukrainiens dans leurs échanges. Faisons en sorte que ce festival encourage plus d'individus à exprimer leur opinion haut et fort », avait souligné à cette occasion l'autrice, dont l'ouvrage Questions brûlantes — Essais et textes de circonstance 2004-2021 vient de paraitre en France chez Robert Laffont (traductions de Michèle Albaret-Maatsch, Valentine Leÿs, Odile Demange, Renaud Morin et Isabelle D. Philippe).

Photographie : Margaret Atwood en 2017 (Ministerio de Cultura de la Nación, CC BY-SA 2.0)