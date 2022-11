"La liberté", au programme du festival Partir en Livre 2023

Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture, « Partir en Livre » libère les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leur famille, à travers une grande tournée du « Livrodrome » et des milliers d’événements qui seront organisés partout en France.

En 2023, pour la deuxième année consécutive, Partir en Livre commencera le lendemain de la fête de la musique, le 22 juin, afin de permettre aux participants de créer un lien entre la fin de la période scolaire et le début des grandes vacances.

Pour cette 9e édition, Partir en Livre met la liberté à l’honneur. Synonyme d’insouciance et de spontanéité pour les enfants qui ne rêvent que d’être « libérés, délivrés », puis d’autonomie et de refus des contraintes à l’adolescence, la soif de liberté et d’indépendance grandit en nous. Liberté de s’exprimer, de rêver, d’aimer, de croire, de jouer, de créer… La littérature est aussi un acte de liberté et d’émancipation, individuelle et collective, depuis les mondes imaginaires plébiscités par les adolescents, jusqu’aux récits contre l’injustice et l’oppression.

Pour accompagner les plus belles initiatives et les meilleures idées, le CNL lance dès maintenant son appel à projets qui permet à tout type de structure (municipalité, association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif, établissement scolaire, centre d’animations, salle de spectacles…) de présenter un projet pour obtenir une labellisation, c’est-à-dire un soutien financier du CNL pour son événement, pouvant aller jusqu’à 70 % des coûts des « activités littéraires ».

En 2022, 210 projets ont ainsi été soutenus par le CNL pour Partir en Livre. Le dépôt des demandes d’aide auprès du CNL se fait exclusivement en ligne par le biais d’un portail des demandes d’aide, à partir du 16 novembre 2022 et jusqu’au 1er février 2023.

