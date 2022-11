La Bibliothèque Doucet est devenue un lieu de conservation vivant

Lettre ouverte à Monsieur le Recteur, Chancelier des Universités de Paris,

Monsieur le Recteur,

Nous avons lu avec stupéfaction l’article publié dans Le Monde le 17 octobre dernier (édition papier datée du 19 octobre) mettant gravement en cause le fonctionnement de la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet. Sa direction est accusée de négligences, voire de malversations. Le suicide de Sophie Lesiewicz, dénoncée nommément en tant qu’ancienne directrice adjointe, accroît notre sidération.

En marge des enquêtes en cours avec lesquelles nous ne souhaitons pas interférer, nous tenons à témoigner publiquement notre soutien à Isabelle Diu, directrice de l’institution, et à Christophe Langlois, devenu directeur adjoint en 2021, eu égard au travail qu’ils ont accompli depuis leur prise de fonction respectivement en 2011 et 2016, et à rendre hommage au travail effectué par Sophie Lesiewicz, directrice adjointe de 2017 à 2021, en poste depuis 2006.

En tant que professeurs d’université, doctorants, chercheurs, conservateurs, bibliothécaires, archivistes, directeurs de musées et de fondations, commissaires d’exposition, galeristes et experts, en tant qu’écrivains et ayants droit donateurs, nous connaissons bien les locaux de « Doucet » où nous avons toujours été bien accueillis. Notre expérience du lieu et nos échanges avec l’équipe de direction ne correspondent en rien à ce qu’évoque l’article.

La bibliothèque Littéraire Jacques Doucet (BLJD) a évolué de manière extrêmement positive sous l’impulsion de sa nouvelle directrice Isabelle Diu. Notices de catalogue, signalement des collections dans SUDOC (imprimés) ou CALAMES (manuscrits), numérisation de manuscrits et de livres d’artistes, ont mis à disposition des chercheurs des références et des documents inestimables sur la création littéraire et éditoriale. Les ressources numériques concernant les livres d’artistes - fruit du travail de Sophie Lesiewicz - sont d’une qualité technique qui montre le degré d’exigence des responsables. Nombre de programmes de recherche en ont bénéficié.

Citons le programme financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) « Le Livre : espace de création - XIXe-XXIe » dont la BLJD et Paris 3 étaient partenaires de 2011 à 2014, et que ces deux institutions ont prolongé dans le projet « LivrEsC », « HyperApollinaire » et le projet Ponge du Laboratoire d’Excellence (Labex ) OBVIL de Paris 4, ou encore le projet également financé par l’ANR « CINÉ08-19 » de la Sorbonne Nouvelle, portant sur l’histoire du cinéma en France de 1908 à 1919. De ces programmes ont découlé des partenariats entre les laboratoires universitaires et « Doucet » et des réalisations ou publications scientifiques de grande tenue.

Ni Isabelle Diu, ni Sophie Lesiewicz n’ont ménagé leur peine. Elles ont accueilli chercheurs et étudiants à la Bibliothèque pour montrer et expliquer les fonds, soulever avec eux les questions d’acquisition et de conservation. Elles ont participé à nos séminaires de Master et de Doctorat, y apportant leur expertise ; elles ont rédigé des présentations et recensements, collaborant à l’organisation de colloques et à des publications importantes, stimulant des explorations scientifiques nouvelles et inventives.

En voici deux exemples : en novembre 2017, Isabelle Diu, Sophie Lesiewicz et Candice Nivette (webmestre et archiviste contractuelle à la BLJD) ont accompagné l’organisation d’un colloque sur Desnos sous l’égide de Paris 3. Elles sont intervenues notamment dans l’atelier « Que demandons-nous aux manuscrits numérisés ? ». Depuis 2021, Isabelle Diu co-anime dans le même cadre un séminaire sur « Éditer la poésie - XIXe-XXe siècles » qui s’est clos en juin 2022 par un colloque consacré aux poètes éditeurs.

Notons que toutes ces dernières années, de nombreux fonds d’archives ont intégré la Bibliothèque Doucet. Citons l’entrée de Jean Echenoz, Laurent Mauvignier, Marcelin Pleynet, Guy Goffette, Pierre et Ilse Garnier et Jorge Semprun, ainsi que l’enrichissement des fonds Vercors et Claude Simon. Des fonds de maisons d’édition ont également été accueillis en cohérence avec les thématiques de Doucet comme ceux de La Délirante (éditeur de poésie), des Éditions Écarts (livres d’artistes), et de l’Atelier des Grames (éditeur de livres-objets). Cet énorme travail, dévoreur en temps et en espace, a été réalisé rapidement, par une équipe réduite, et doit être porté au crédit de la direction et de ses adjoints. L’entrée de ces fonds et leur mise à disposition ont renforcé l’institution en renouvelant son attractivité.

Contrairement au tableau dressé dans l'article, sur la foi du témoignage d'un seul usager nostalgique d’un fonctionnement d’un autre siècle, la Bibliothèque Doucet est devenue un lieu de conservation vivant, ouvert aux nouvelles formes de diffusion et d’usage des archives. Tous, chercheurs et commissaires d’exposition, nous pouvons témoigner du professionnalisme de l’équipe de direction.

De nombreuses institutions culturelles en ont fait l’expérience à l’occasion d’expositions et par le canal des emprunts. Citons « Dadaglobe reconstructed » en partenariat avec le Kunsthaus de Zürich et le Moma de New-York (2016); « Jean Echenoz, romans, rotor / stator » au Centre Pompidou (2017); « André Frénaud le Très- Vivant » à la galerie du CROUS à Paris (2017) ; « Paul Claudel, voyage dans l'espace des livres » en partenariat avec la Bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque Sainte-Barbe (2018) ; « René Char, l'homme qui marche dans un rayon de soleil » avec le Musée Angladon d'Avignon (2018) ; « L'Invention du surréalisme » avec la BnF (2020) ; « Nadja, un itinéraire surréaliste » avec le Musée des Beaux-Arts de Rouen (2022) ; « Matisse, le désir de la ligne » avec le Musée Angladon d’Avignon (2022). La Bibliothèque Doucet a aussi été partie prenante de l’exposition « Ils y viennent tous... au cinéma ! L’essor d’un spectacle populaire (1908-1919) » aux Archives départementales de la Gironde à Bordeaux (2022).

Actuellement des dessins de Nadja sont exposés à la Biennale d'art de Venise et d’autres prêtés pour l’exposition Dufy au Palazzo Cipolla à Rome. Enfin, nous le rappelons, le bureau d’André Breton est exposé depuis près de dix ans devant les œuvres d’art du “mur Breton”, au Musée National d’Art Moderne, à la suite d’un dépôt permanent de la BLJD.

Est-il besoin de préciser que préparer une exposition est aussi un geste scientifique, et qui se poursuit dans l’édition de catalogues et opus, puis dans la mise en ligne comme pour les expositions sur Pierre Bettencourt, André Suarez et André Frénaud ? En répondant aux invitations et aux demandes de prêts, la Bibliothèque Doucet fait valoir la richesse de ses fonds, rendant ainsi honneur aux déposants, à leurs ayants droit et aux chercheurs.

Isabelle Diu a mené une politique patrimoniale intelligente et ambitieuse, une politique du gagnant-gagnant pour tous. Outre le catalogage et l’enrichissement des fonds, leur transmission a été au cœur de cette politique. Des stagiaires, des étudiants de Master et des doctorants d’universités ont été formés à la manipulation d’archives, à la lecture de manuscrits, à la fouille de dossiers, à la numérisation de manuscrits, ce qui a utilement étendu leurs compétences professionnelles.

À titre d’exemple, avec l’appui d’Isabelle Diu, une jeune chercheuse a procédé en 2018-2019 à la numérisation de manuscrits d’André Frénaud dans le cadre du consortium Cahier, assurant la promotion du fonds en même temps que la sienne propre au bénéfice du laboratoire qui l’a recrutée.

La Bibliothèque Doucet sous l’autorité d’Isabelle Diu et de ses adjoints a stimulé les fouilles de toutes sortes, a suscité de nouveaux sujets de mémoire et de thèse, de nouvelles vocations en recherche, et de nouveaux projets ont émergé. Les chercheurs ont apporté leur expertise scientifique et ont aussi valorisé les fonds. Ils ont pu, dans des cadres formalisés, associer leurs efforts et ceux de leurs laboratoires à l’entreprise de numérisation, rendant un service inestimable à tous dans le monde.

Ce sont ces professionnels dont nous connaissons la valeur et le sens des responsabilités, ce sont ces efforts et ces travaux qui suscitent le respect, que l’article du Monde du 17 octobre dernier a anéantis aux yeux du grand public, avec une partialité dévastatrice. Au mépris de la présomption d’innocence, le nom de Sophie Lesiewicz a été jeté en pâture au grand public, l’accusant lourdement et selon un scénario univoque. Le geste désespéré de cette jeune femme, mère d’une petite fille de 9 ans, suggère d’abord son épuisement face à un harcèlement trop longtemps subi.

Les enquêtes en cours établiront les faits. Il nous importe quant à nous d’exprimer notre reconnaissance du travail de Sophie Lesiewicz. Et nous le disons tout net : c’est un fleuron de la recherche française qui vient de disparaître. Cette jeune conservatrice était en même temps une chercheuse remarquable et singulièrement créative. Elle conjuguait plusieurs disciplines et compétences.

Elle a été notamment une des maîtres d’œuvre de l’extraordinaire projet « LivrEsC » ou « Livre espace de création» dont l’objectif était de numériser des ouvrages remarquables par leur typographie et leur mise en page. Le but poursuivi était de renouveler les approches du livre de création à l’époque moderne et contemporaine en mêlant l’histoire du livre, la bibliographie matérielle, l’histoire de l’art et les études littéraires. Ces orientations théoriques ont nourri sa thèse sur « Le “livre (typo)graphique”, de 1890 à nos jours », recherche portant sur plus de 500 ouvrages de 224 auteurs différents, thèse qui a suscité l'admiration unanime de tous les examinateurs. Elle y invente un nouvel objet de l'historiographie éditoriale.

Peu de conservateurs déploient autant d'énergie et de talent que Sophie Lesiewicz pour enrichir la connaissance et l'analyse scientifiques du livre moderne et contemporain, en plus des missions de préservation et de diffusion des collections dont ils ont la charge. Pour notre communauté de chercheurs et pour le monde des bibliothèques et des conservateurs, la perte de Sophie Lesiewicz est irréparable.

Nous témoignons que dans le cadre des collaborations nourries que nous avons eues depuis 2011 avec la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Isabelle Diu, Sophie Lesiewicz, Christophe Langlois et leurs proches collaborateurs ont mené leur mission de service public de manière exemplaire.

Nous vous remercions, Monsieur le Recteur, de l’attention que vous voudrez bien porter à notre témoignage.

Premiers signataires :

Bernard Alligand, Artiste, peintre, graveur, livres d'artistes

Carole Aurouet, Maîtresse de conférences, Habilitée à diriger des recherches à l'Université Gustave Eiffel, spécialiste de littérature et de cinéma

Coralie Barbe, Restauratrice du patrimoine, Paris, Ancienne pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Villa Médicis 2020-2021

Loïc Bertrand, Professeur de chaire supérieure, lettres et latin, Prépa Chartes, Lycée Henri IV

Jacqueline Bigallet, Présidente de l’Association des amis de la Maison Ravier (Morestel)

Violaine Bonzon, Ayant-droit Claudel

Michael Caine, MA Royal Collège of Art, Professeur Typographie École Estienne, Éditions Petropolis - Paris Florence

Calame-Levert, Conservateur en chef du patrimoine, en charge des collections modernes et contemporaines, Musée des Beaux-Arts de Rouen, co-commissaire de « Nadja, un itinéraire surréaliste »

Mireille Calle-Gruber, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle, Ayant droit moral pour l'œuvre de Claude Simon

Laurence Campa, Professeur de littérature française du 20e siècle, Université Paris Nanterre.

Elsa Camus, Bibliothécaire (contractuelle à la BLJD 2013-2014)

Pierre Caye, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du Centre Jean-Pépin (UMR 8230, ENS Ulm-CNRS-PSL)

Jean-Marc Chatelain, Directeur de la Réserve des livres rares de la BnF, Commissaire exposition Baudelaire

Martine Colin-Picon, Ayant droit moral pour l'œuvre de Gaëtan Picon

Michael de Saint-Chéron, Donateur (fonds Malraux, Président du Centre international de recherche André Malraux (CIRAM), Président du comité 10 de la SMLH (Société des membres de la Légion d’honneur)

Roselyne de Villeneuve, MCF en stylistique du XIXe siècle, Sorbonne Université

Béatrice Didier, Professeur d’Université honoraire ENS Ulm, spécialiste de littérature française du XIXe siècle.

Joëlle Ducos, Professeur Paris Sorbonne, directrice de l’UFR de Langue française (2018-2020)

Jacques Dürrenmatt, Professeur de philologie, poétique et stylistique, Sorbonne Université, organisateur d'un séminaire commun entre la Sorbonne et la BLJD

Sün Evrard, Artiste de la reliure, donatrice

Christiane Fortin, Lectrice, Professeur documentaliste retraitée

Jacques Fraenkel, Ayant droit de Robert Desnos

Marianne Froye, Maître de conférences Université de Franche-Comté, spécialiste d'André Frénaud, porteuse du projet "Frénaud numérique" et co-commissaire de l’exposition « Frénaud le Très Vivant »

Jean-Michel Galland, Docteur en Histoire, École nationale des chartes - journée d'étude organisée par Sophie Lesiewicz et Anne-Christine Royère à la Bibliothèque de l'Arsenal.

Violette Garnier, Ayant-droit de Pierre et Ilse Garnier

Christophe Gauthier, Professeur d'histoire du livre et des médias (XIXe-XXIe s.) à l’École nationale des chartes

Emmanuel Godo, Professeur de lettres au lycée Henri-IV, écrivain et poète

Guy Goffette, Donateur de ses archives

Pierre Jourde, Écrivain, Professeur émérite à l’université de Grenoble-Alpes

Anthony JP Meyer, Antiquaire/Expert, Galerie Meyer - Oceanic & Eskimo Art. Membre du Comité Scientifique André Breton

Sophie Kimenau, Directrice du Lieu d'Europe, Strasbourg - exposition Tzara au Musée d’art moderne de la ville de Strasbourg

Dominique Landman, Ayant droit de Jorge Semprun

Lauren Laz, Directrice du Musée Angladon-Collection Jacques Doucet, Avignon - Plusieurs expositions dont René Char, Man Ray, Matisse

Fabienne Le Bars, BnF, Réserve des livres rares. Adjointe au directeur

Anne Le Diberder, Directrice de la Maison-atelier Foujita

Serge Linares, Professeur de littérature française contemporaine, Université Sorbonne Nouvelle.

Jean Lissarague, Auteur, animateur fondateur des Éditions Écarts, donateur des archives du fond Écarts

Alexandre Mare, Directeur de la Galerie Duchamp, Centre d’art contemporain d’intérêt national, Yvetot, Commissaire d'exposition et chercheur. Commissaire de l’exposition Nadja à Rouen

Didier Mathieu, Directeur du Centre des livres d'artistes

Monique Mathieu-Frénaud, Artiste de la reliure, ayant droit d’André Frénaud

Laurent Mauvignier, Ecrivain, donateur de ses archives

Catherine Mayaux, Professeur émérite, spécialiste de littérature française contemporaine, CY Cergy Paris Université ; Co-commissaire d’exposition « Frénaud le Très Vivant » ; « Claudel et Saint-John Perse ».

Barbara Meazzi, Professeur de littérature italienne (futurisme et avant-gardes), Université Côte d'Azur

Martin Mégevand, MCF, Université Paris 8, Correspondant pour le fonds Robert Pinget, Rédacteur en chef de la revue « Littérature »

François Michaud, Directeur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève - exposition Paul Claudel, colloque « les poètes éditeurs de poésie »

Emmanuelle Minault-Richomme, Directrice des bibliothèques de Reims - colloque et journées d’études en partenariat avec la BLJD et l’université de Reims

Marie Minssieux-Chamonard, Conservatrice en chef, responsable des collections XXe-XXIe siècles à la Réserve des livres rares, BnF

Jean-Yves Mollier, Professeur émérite d’histoire contemporaine, Université Paris Saclay/Versailles Saint- Quentin, directeur de la thèse de Sophie Lesiewicz

Marie-Victoire Nantet, Ayant droit de Paul Claudel

Elisabeth Parinet, Professeur émérite d'histoire du livre et des médias, École nationale des chartes

Olivier Piveteau, enseignant, docteur (thèse en littérature comparée Paris IV Sorbonne) et chercheur, Président de l'association Les Amis de Milosz

Marie-Françoise Quignard, Conservatrice en chef honoraire à la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France

Francesco Rapazzini, écrivain

Peter Read, Professeur émérite, Université du Kent

Annie Renonciat, Professeur honoraire des universités, École normale supérieure de Lyon

Suzanne Robichon, Essayiste et éditrice, spécialiste de Natalie Clifford Barney,

Anne-Christine Royère, Maîtresse de Conférences en Littérature, Histoire et métiers du livre, Université de Reims Champagne-Ardenne

Marc Scherer, Directeur scientifique de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, exposition Paul Claudel, colloque

« les poètes éditeurs de poésie »

Peter Schnyder, Président de la Fondation Catherine Gide

Julien Schuh, Maître de Conférences, Littérature du XIXe siècle, fin de siècle et d’avant-garde, Université de Paris Nanterre

Anne Simonin, Directeur de recherche au CNRS (CESPRA -EHESS).

Emmanuël Souchier, Professeur émérite, Lettres, Sorbonne Université - Celsa

Evanghélia Stead, Professeur de littérature comparée et de culture de l’imprimé, Université Versailles Saint- Quentin

Bérénice Stoll, Conservatrice en chef à la Réserve des livres rares de la BnF- co-commissaire de l’exposition Invention du surréalisme à la BnF

Patricia Sustrac, Présidente des amis de Max Jacob, donateur fonds Max Jacob.

Cecilia Suzzoni, Professeur de lettres

Gaëlle Théval, Université de Rouen / Chercheuse membre - laboratoire MARGE (Université Lyon 3) Chercheuse associée - UMR THALIM (CNRS-Université Paris 3-Sorbonne nouvelle-ENS) / membre du programme ANR LEC, bibliothèque numérique Livresc / Co-éditrice, avec Sophie Lesiewicz et Hélène Campaignolle-Catel, des ouvrages : Livre/Poésie : une histoire en pratique(s) (Cendres, 2016) et Livre/Typographie : une histoire en pratique(s) (Cendres, 2020)

Christophe Thomet, Chef du service du développement des collections à la Bibliothèque de l'INHA

Jérôme Trollet, Président des amis de Vialatte

Hélène Védrine, Maître de conférences en littérature française, Sorbonne Université

Laurent Véray, Professeur en études cinématographiques, Université Sorbonne-Nouvelle, porteur de l'ANR Ciné08-19

Olivier Wagner, Conservateur au département des manuscrits de la BnF - co-commissaire de l’exposition Invention du surréalisme à la BnF

