À la bibliothèque Doucet, des oeuvres disparues et un drame professionnel

Portant le nom du couturier et collectionneur Jacques Doucet (1853-1929) et créé à partir de sa bibliothèque, l'établissement voit le jour en 1929, après la mort du donateur. Rattachée à l'université de Paris, la bibliothèque Jacques Doucet s'installe au 10 place du Panthéon, avant un agrandissement qui transfère son pas de porte au 8 de cette même place.

Rattachée à la Chancellerie des universités de Paris depuis 1972, cette bibliothèque constitue « un élément patrimonial, non doté de la personnalité morale, géré au titre des biens indivis de l’ancienne université de Paris par la Chancellerie des universités, établissement public national à caractère administratif », selon l'analyse de l'Inspection générale des bibliothèques de 2018.

Ses collections ne se limitent pas au leg de Jacques Doucet : par des legs ou donations, mais aussi des achats, le nombre de manuscrits et d'ouvrages rares en sa possession s'étend. Et ce, malgré une situation immobilière « très préoccupante » qui cumule exigüité, saturation des locaux et insécurité des collections, autant d'éléments qui alarment en premier lieu l'Inspection générale des bibliothèques dans son rapport pour l'année 2018.

Le leg de Jean Bélias à la bibliothèque Doucet, en 2010, qui comprend entre 15.000 et 20.000 ouvrages et manuscrits, des avoirs à hauteur de 3,1 millions € ainsi qu’un appartement situé rue des Vinaigriers, où se trouvent les livres, nourrira les réserves de l'IGB sur la gestion de l'établissement patrimonial.

Restés dans l'appartement jusqu'en 2015, les ouvrages du leg sont alors traités, par un tri partiel qui précède l'entrée de 2000 livres dans les collections. L'inventaire réalisé semble assez imprécis aux services de l'État, qui signalent aussi le retrait de plusieurs livres du leg, en 2013, échangés avec un libraire spécialisé, sans « mention de valeur ». Or, la législation sur la domanialité publique impose plusieurs obligations strictes pour le traitement des documents, notamment un acte administratif de déclassement, visiblement manquant.

Tous ces éléments se retrouvent dans le rapport 2018 de l'IGB, qui recommandait à l'époque l'institution d'un conseil scientifique, mais aussi d'un règlement intérieur, ainsi qu'une formalisation des procédures et une réorganisation du service public au sein de l'établissement. Signalons que des organisations syndicales, notamment la SNASUB-FSU, pointaient les dysfonctionnements de l'établissement, ainsi que certains salariés de ce dernier, qui faisaient aussi état de « brimades » infligées par la direction.

Une « atmosphère paranoïaque »

Le 17 octobre dernier, le journaliste Victor Castanet publie dans les pages du Monde une nouvelle enquête sur l'établissement, intitulée « L’affaire “Doucet” : mystérieuses disparitions d’œuvres rares dans une bibliothèque parisienne ». L'article décrit, témoignages de salariés à l'appui, le traitement réservé au leg Bélias, notamment les interventions du libraire spécialisé évoqué par l'IGB, Jean-Yves Lacroix.

Selon ce dernier, une collaboration « hors des clous » s'organise entre lui et Isabelle Diu, ancienne conservatrice au sein de la bibliothèque Jacques Doucet devenue directrice en 2011. Lacroix récupère des ouvrages du leg Bélias, mais n'aurait « pas floué la bibliothèque », selon ses dires : Le Monde indique que le libraire aurait été chargé d'établir la valeur des pièces qu'il achetait ensuite, voire de réaliser l'inventaire des éléments.

Selon le libraire, Isabelle Diu l'aurait invité, en 2016, à « formaliser » la collaboration, tandis que la gestion du leg se trouvait confiée à Sophie Lesiewicz, directrice adjointe et ancienne conservatrice. En 2018, plusieurs salariés dénoncent les faits, donnant lieu à un article dans Le Canard enchaîné, puis à l'enquête de l'Inspection générale des bibliothèques.

Quelques semaines plus tard, les mêmes salariés évoquent des représailles, une ancienne de la maison parlant même d'« une atmosphère paranoïaque et anxiogène ».

Enchères et enquête

Lors d'une vente aux enchères de la maison Millon, en juin dernier, un portrait du compositeur Erik Satie en ange signé Jean Cocteau apparait parmi les lots. Un archiviste de la bibliothèque le reconnait comme une pièce du leg Bélias et observe que sa fiche informatique, réalisée à l'occasion d'un inventaire, a disparu en 2020. Même constat pour une gravure de Chagall, lors de la même vente.

L'investigation du Monde a permis de mettre au jour le nom de la vendeuse des deux pièces, Marie-Christine Jacquot, nom de jeune fille de Marie-Christine Lesiewicz, la mère de la directrice adjointe des lieux, Sophie Lesiewicz. Interrogée par Le Monde, elle se disait victime d'un « harcèlement » par une « clique » d'employés.

L’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), qui a pris le relais de l'IGB, avait ouvert une nouvelle enquête et porté plainte pour vol pour un lot de la vente aux enchères Millon. Le Monde assure que d'autres pièces faisaient l'objet d'un examen approfondi. « Je n’étais évidemment pas au courant de ces disparitions et du rôle qu’aurait pu jouer mon adjointe, j’en tombe de ma chaise », a déclaré la directrice Isabelle Diu au quotidien du soir.

Le lendemain de la parution de l'enquête du Monde, Sophie Lesiewicz, devenue cheffe du service patrimoine de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) en 2021, a mis fin à ses jours. L'INHA a fermé ses portes, le 19 octobre, suite à l'annonce de son décès.

Le syndicat Sgen-CFDT a fait part, dans un communiqué, de sa « tristesse et [son] effroi », pointant l'absence de réaction de la tutelle, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la chancellerie des universités de Paris. « Notre collègue a donc été confrontée à des conditions d’exercice particulièrement difficiles, sans réel soutien, alors même que la situation faisait l’objet d’articles de presse. »

Photographie : La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (Chaoborus, CC BY SA 3.0)