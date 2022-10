Une belle littérature au plat pays : "Lisez-vous le belge ?"

C'est un des objectifs de la campagne : mettre en lumière les nombreux talents qui peuplent le plat pays. Pour cette édition, 8 illustrations et 8 textes poétiques ont été commandés à des artistes belges. L'occasion d'en savoir plus, tout au long du mois de novembre, sur celles et ceux qui nourrissent le patrimoine littéraire belge contemporain.

On pourra notamment y découvrir un poème de Jean-Pierre Verheggen et de Ludivine Joinnot, qui a publié Nous vivons encore aux éditions L'Arbre à paroles en mai dernier. Du côté des illustrations, le public pourra notamment admirer le travail de Dimitri Piot ou de Françoise Rogier, qui a publié Couvre-toi ! aux éditions À pas de loups, en début d'année. Et bien d'autres !

Une des nouveautés de cette année : mettre le lecteur assidu ou en devenir au cœur de la campagne. Cela sera notamment le cas grâce à des contenus exclusifs partagés sur les réseaux sociaux. Pour cette édition, les œuvres de poètes et illustrateurs sont... interactives ! Le lecteur pourra donc s'insérer dans le travail de l'artiste, y participer, mais aussi s'y essayer, tout en le partageant avec les autres.

Des conseils de lecture sur mesure seront aussi proposés ainsi que des critiques de livres, notamment sur les réseaux de différents chroniqueurs et chroniqueuses du livre, tels que @laurasreadings, @the.eden.of.books, @coulercommelancre ou encore @le.coin.livresque. Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts !

Cette année encore, le monde du livre a répondu présent en nombre ! En tout, près de 400 maisons d'édition, écoles, bibliothèques et librairies mettront leur pierre à l'édifice de la promotion du livre belge.

