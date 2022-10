Attentat contre Rushdie : les Etats-Unis annoncent des sanctions

« Nous pointons cette structure aujourd’hui, pour avoir apporté un soutien financier à un acte de terrorisme », indique le Trésor public. Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken a ainsi fait état des sanctions prises à l’encontre de la Fondation. « Cette fatwa tristement célèbre avait pour but d’inciter au terrorisme et à la violence, pour provoquer la mort de Rushdie et de ses collaborateurs, tout en intimidant les autres. »

Les autorités américaines « condamnent une pareille incitation et l’attaque contre Rushdie, dans les termes les plus forts : il s’agit d’une violence flagrante contre la liberté d’expression et un acte de terreur. Cette décision est un autre signal clair que nous ne demeurerons pas les bras croisés », poursuit Anthony Blinken.

Récemment, l’agent littéraire de l’auteur, Andrew Wylie, a dévoilé que Salman Rushdie avait perdu un œil et l’usage d’une main. « Et il a environ quinze autres blessures à la poitrine et au torse. Ce fut une attaque brutale. »

La possibilité de cette agression, Wylie et Rushdie en ont souvent parlé par le passé, considérant que la fatwa viendrait de la main de n’importe qui… Et qu’à ce titre, il était totalement impossible de l’en protéger, « parce que ce serait totalement inattendu et insensé. C’était comme le meurtre de John Lenon ».

Apporter un changement positif

En 2012, la Fondation 15 Khordad avait augmenté la prime de 2,7 millions $ à 3,3 millions. Et assurait que la somme serait remise immédiatement à quiconque apporterait la preuve de l’assassinat de Rushdie. De ce fait, tous les biens et intérêts détenus par l’entité ou celles dont elle détiendrait plus de 50 % seront bloqués.

À LIRE: Iran : la fatwa, l'accord nucléaire et Salman Rushdie

En vertu des règles de l’Office of Foreign Assets Control, organisme de contrôle financier dépendant du Département du Trésor, toute transaction sera interdite aux personnes américaines qui impliqueront la Fondation.

« L’intention finale de ces sanctions n’est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement », relève le Département. La Fondation 15 Khordad revendique une filiation directe avec le successeur de Khomeiny qui avait déclenché la fatwa, l’ayatollah Ali Khamenei.

À cette heure, l’homme qui avait poignardé Rushdie ce 12 août, Hadi Matar, âgé de 24 ans, a plaidé non coupable pour tentative de meurtre au deuxième degré. Selon lui, il n’avait fait que rendre justice contre un homme qui attaquait l’islam et les croyances des musulmans. Il n’avait que parcouru Les versets sataniques, mais s’était amplement renseigné en écoutant les conférences de l’auteur disponibles en ligne.

Il s'était également déclaré « étonné » en apprenant que Rushdie avait survécu.

Crédits photo : Hillel Steinberg, CC BY ND 2.0