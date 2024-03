Pearson accusé d'être trop partageur avec les données privées

Depuis plusieurs années déjà, le groupe Pearson a redirigé ses activités et ses contenus vers les plateformes en ligne, parfois plus adaptées aux besoins et demandes des consommateurs. Mais ces changements de supports ne vont pas sans de nouvelles obligations. Une procédure judiciaire, ouverte dans l'État de New York, accuse le géant éditorial de ne pas avoir porté suffisamment attention à la confidentialité des données des utilisateurs.

John Collins, dans sa plainte, indique ainsi que Pearson, en intégrant des outils du groupe Meta à sa plateforme pédagogique, et notamment une passerelle vers le réseau social Facebook. Or, selon le plaignant, ce simple morceau de code aurait permis à l'entreprise de Mark Zuckerberg d'accéder aux historiques de consultation des vidéos de son compte, explique Bloomberg.

Ce partage des données avec un tiers, sans le consentement de l'utilisateur concerné, irait à l'encontre du Video Privacy Protection Act, une législation qui remonte à 1988 et avait alors pour but de protéger les données d'achat ou de location des enregistrements vidéo ou jeux vidéo des consommateurs...

Adaptée à l'ère numérique, cette loi couvrirait les historiques de visionnage des vidéos en ligne, et le juge Paul A. Engelmayer a estimé que les arguments de John Collins étaient suffisamment convaincants pour ne pas classer la plainte sans suite.

Des données à garder

Le cas illustre bien les nouvelles responsabilités des éditeurs qui s'aventurent sur un terrain numérique parfois glissant, pour les non-initiés. Désireux de fidéliser leurs utilisateurs et de proposer un environnement en lien avec les réseaux sociaux — à des fins de communication et de publicité —, les éditeurs ne rechignent pas non plus devant la collecte de données privées, à des fins de mesures d'audience et d'optimisation des contenus.

Néanmoins, ce moissonnage ne va pas sans de nouvelles obligations en matière de consentement et de protection des données. En 2019, Pearson avait déjà été épinglé après la fuite massive de données confidentielles d'élèves scolarisés dans des écoles américaines entre 2001 et 2016. En 2018, des pirates étaient parvenus à dérober les informations de milliers de comptes d'utilisateurs.

Après cette faille de sécurité, une femme avait porté plainte contre le géant de l'édition, réclamant des dommages et intérêts pour de prétendues négligences et le fait que « Pearson a dissimulé ses informations aux élèves et à leurs tuteurs jusqu'en juillet 2019 ». La plainte, cette fois, avait été classée sans suite en 2020.

Photographie : livres publiés par Pearson (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)