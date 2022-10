Salman Rushdie vivra, ”c'est la chose la plus importante

Attaqué au couteau, peu avant une intervention publique, Salman Rushdie est hospitalisé depuis le 18 août, date de cette terrible agression. Si son agresseur a plaidé non coupable devant la justice, le dossier est en cours d’examen, mais nécessite des ressources dont la petite ville de Chautauqua ne disposait pas vraiment.

Pour l’heure, cependant, c’est la santé de l’auteur qui préoccupe toujours : selon son agent, les blessures étaient profondes, et il a « perdu la vue, d’un œil ». D’autres importantes plaies au cou ont également fait craindre pour sa vie, et du fait des dégâts — nerfs sectionnés — il a perdu l’usage d’une main. « Et il a environ quinze autres blessures à la poitrine et au torse. Ce fut une attaque brutale », commente Andrew Wylie.

Aucune autre information ne sera communiquée, pour protéger l’écrivain, mais une assurance : « Il va vivre… C’est la chose la plus importante. »

La possibilité de cette agression, Wylie et Rushdie en ont souvent parlé par le passé, considérant que la fatwa viendrait de la main de n’importe qui… Et qu’à ce titre, il était totalement impossible de l’en protéger, « parce que ce serait totalement inattendu et insensé. C’était comme le meurtre de John Lenon ».

Pour l’agent, le monde traverse « une période très troublée », entre les montées de nationalisme, les droites fondamentalistes… Que ce soit en Europe, en Amérique latine ou aux États-Unis, nul territoire n’y échappe. D’ailleurs, aux USA, « la moitié du pays semble croire que Joe Biden a volé l’élection à Donald Trump. Et elle admire cet homme qui est non seulement un incompétent notoire, ainsi qu’un menteur doublé d’un escroc, mais également une farce ».

Un monde de combats

Depuis le rachat de l’agence Carmen Balcells, Wylie a pallié un problème personnel : ne pas parler espagnol. De quoi accroître le portefeuille de clients, dans le monde entier, et représenter les meilleurs auteurs tant de fiction que de non-fiction. Comme ces derniers n’ont pas beaucoup d’argent, il est naturel d’obtenir de leurs éditeurs les meilleurs montants.

Or, le choix ne se résume pas aux aspects financiers : dans son rôle d’agent, plusieurs paramètres interviennent. Combien de temps l’éditeur restera dans la structure, cette dernière est-elle stable, quel sera l’engagement… « Il faut faire attention à cela. »

Stabilité, quand Penguin Random House tente de racheter le groupe Simon & Schuster, cela interroge. D’ailleurs, les propos de Stephen King… « Je ne suis d’accord sur rien de ce que dit Stephen King », tranche Wyllie illico. D’autant que les prises de position du romancier contre la fusion lui apparaissent grotesques, alors qu’il était publié par Penguin, avant de passer chez Scribner (filiale de S&S).

« Que King plaide contre l’acquisition, au motif que la concurrence serait réduite et que les auteurs seraient moins payés est ridicule. Comme si Warren Buffet se plaignait du Code des Impôts aux États-Unis. C’est hors de propos. » D’ailleurs, toute cette procédure atteste d’une imbécillité crasse : lors de sa propre audience, il ne l’a pas caché au juge. « L’argument que vous avancez, concernant l’industrie du livre, revient à… structurer un projet fiscal autour de Warren Buffet et Elon Musk », a-t-il indiqué au juge.

Surtout quand Amazon est dans les parages, avec quelque 40 % de parts de marché sur le livre. Sauf qu’ils sont plus « intéressés par la vente d’un réfrigérateur que par celle d’un livre, car ils gagneront plus d’argent. Ils traitent donc les livres comme de petits réfrigérateurs ».

Et d’ajouter : « À un moment, on m’a demandé ce que je pensais d’Amazon et j’ai répondu qu’ils se comportaient comme ISIS. Malheureusement, ils durent plus longtemps, mais leur comportement persiste sur ce modèle. » Celui d’une recherche de profits et de rentabilité constante ? Non : « L’intimidation, le meurtre, pas de prisonnier, ne se soucier de rien, n’avoir aucun principe : l’expansion, encore et encore, le pouvoir, encore et encore. »

