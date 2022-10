Toujours en exil, Dmitry Glukhovsky continue de faire de la résistance

Présent à la Foire du livre de Francfort, l’écrivain Dmitry Glukhovsky a présenté un livre fraîchement publié en Allemagne. Malgré l’absence de maison d’édition russe à la manifestation, il s’est exprimé sur son ouvrage, intitulé Nouvelles de la Mère Patrie (trad. Denis-E Savine et Julia Vanidze), publié en 2021 en Russie et en France, traduit récemment en allemand.

Connu pour sa trilogie dystopique Métro (trad. Denis-E Savine) se déroulant dans un Moscou ravagé par une guerre nucléaire, Dmitry Glukhovsky s’était ouvertement exprimé contre la guerre sur les réseaux sociaux et dans les médias. Menacé d’emprisonnement, il a depuis été placé sur la liste des personnes recherchées. Début octobre, Gloukhovski a été déclaré « agent étranger » en Russie pour avoir « discrédité les forces armées » rappelle le site DW.

« Me déclarer recherché signifie que je ne peux pas rentrer chez moi. Et je n’ai pas l’intention d’y retourner. Poutine président ou plus longtemps encore, je ne peux revenir en arrière. » D’après lui, il aurait dit au revoir à sa terre natale pour les 15 à 20 ans à venir. Malgré tout, Dmitry Glukhovsky essaie de traiter son émigration avec philosophie, notant qu’il n’est ni le premier ni le dernier à subir un tel sort : « Il y a d’autres écrivains, éditeurs, réalisateur, philosophes et politiciens qui ont dû partir pour conserver leur liberté. »

Exilé en Europe depuis plusieurs mois, il confie malgré tout à l'AFP ne pas se sentir complètement en sécurité : « Le régime est en train de se transformer en une véritable dictature, même une seule voix contre (lui) est déjà un danger. » Il était d’ailleurs accompagné d’agent de sécurité lors de ses interventions à la Foire du livre de Francfort.

Pour autant l’écrivain n’entend pas se taire sur ce qu’il se passe en Russie : « Quand quelque chose de scandaleux se produit en Russie, je dois le commenter. » Toute publication d’information sur les forces armées locales jugée fausse par les autorités peut être punie de 15 ans d’emprisonnement, d’après la loi. « La réalité devient absurde et grotesque bien plus rapidement que nous n’aurions pu l’imaginer », ajoute Dmitry Glukhovsky.

L'auteur continue d'espérer que la Russie « devienne un pays européen normal, qu’elle laisse derrière elle ses vieilles ambitions impériales et se modernise, qu’elle cesse d’opprimer son propre peuple et de causer des problèmes à ses voisins ». « C’est, je pense, la chose la plus patriotique que l’on puisse imaginer », rétorque-t-il à ceux qui le qualifient d’agent étranger.

Le cas de Natalya Sharina

Bien que la répression menée par les autorités russes soit sans précédent, Natalya Sharina, l’ancienne directrice de la Bibliothèque de littérature ukrainienne de Moscou, a finalement été retirée de la liste des « extrémistes et terroristes » du Rosfinmonitoring. Condamnée en juin 2017 d’incitation à la haine et à 4 ans d’emprisonnement avec sursis pour diffusion de littérature extrémiste, elle avait fait appel de la décision.

Cinq ans plus tard, elle est finalement retirée de la « Liste des organisations et individus disposant d’information sur leur implication dans des activités extrémistes ou le terrorisme ».

« Sharina a réussi à éviter la prison, mais après le verdict, elle a été inscrite sur la liste des extrémistes du Rosfinmonitoring avec les personnes reconnues coupables d’actes terroristes, et elle ne pouvait même pas par exemple ouvrir un compte bancaire ordinaire », rapporte le média Current Time.

