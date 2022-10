L'Italie salue deux personnages historiques de la bande dessinée

Né de l’intuition du scénariste Bill Walsh et du talent du dessinateur Floyd Gottfredson, Eta Beta arrive du futur et se retrouve par pur hasard dans la ville de Topolinia (où vit Mickey Mouse, traduit en italien par Topolino). Il est « l’homme de l’an 2000 », se nourrit de boules de naphtaline, renifle les dangers et prédit l’avenir.

Dans Le follie di Eta Beta, les aventures de la collection éponyme de Walt Disney des années 1970, publiée dans la collection Oscar Mondadori, sont proposées à nouveau grâce à Panini Comics, accompagnées d’un important appareil éditorial.

Pimpa est une petite chienne dessinée par Francesco Tullio Altan, un célèbre dessinateur satirique italien. À l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de l’auteur, la ville de Pordenone (dans le nord de l’Italie) a décidé de le célébrer en lui consacrant une exposition. Organisée par Silvia Pignat et Angelo Bertani et intitulée « Francesco Tullio Altan, Pimpa et ses amis », elle comporte une partie ludique et immersive pour les enfants.

Caricaturiste, dessinateur et auteur satirique, Altan est né à Trévise le 30 septembre 1942. Il a créé Pimpa en 1975. Ce personnage a d’abord été publié dans le Corriere dei Piccoli, puis est devenu une série diffusée à la télévision en Italie et dans d’autres pays européens. En France elle a été diffusée pour la première fois par Antenne 2 en 1984.

Par ailleurs, Altan a travaillé comme caricaturiste satirique pour de nombreux journaux tels que L’Espresso, Panorama et le quotidien La Repubblica.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0