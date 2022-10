Le BayaM Show : Bayard investit les cinémas CGR

Ce rendez-vous a été pensé pour offrir aux enfants une première expérience de qualité au cinéma. Accompagnés de leurs parents et guidés par Norbert, une marionnette qui n’a pas sa langue dans sa poche, les enfants découvriront les coulisses des salles obscures et les différentes émotions que peut nous procurer le grand écran.

Pour faire de ce rendez vous un succès les équipes de BayaM ont réuni sur grand écran des héros et auteurs emblématiques de Bayard Jeunesse. Au programme : des dessins animés de Samsam, Zouk et Polo, un épisode de la série Les petits philosophes, des courts métrages d’Hervé Tullet et d’Edouard Manceau et un moment de détente en fin de séance avec Le Yoga des enfants.

Rendez-vous à partir du 9 novembre pour participer à cette expérience unique où toute la famille pourra découvrir ou redécouvrir la magie du cinéma. BayaM Show au cinéma, c’est le nouveau rendez vous du jeune public accessible dès 3 ans, à retrouver en salle dès le 9 novembre dans tous les CGR de France.

Et pour les plus curieux qui aimeraient avoir un avant goût de la séance, les héros des magazines Pomme d’Api et Les Belles Histoires feront découvrir aux plus petits la magie du cinéma. Au programme de cette première édition : un voyage au pays des couleurs avec Zouk la petite sorcière, l’attaque de Samsam par les terribles Pipiolis, une expédition en pleine tempête avec Polo et plein d’autres surprises concoctées par Norbert, un présentateur drôle et attachant que les enfant vont adorer. Un moment convivial à partager sans modération avec toute la famille pour initier les plus petits au fabuleux monde du cinéma.