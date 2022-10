Bruno Munari et les couvertures de livres : 70 ans de créations

Bruno Munari (Milan, 1907-1998) est l’un des plus grands artistes, graphistes et designers italiens. Il a collaboré avec diverses marques dans le domaine du design industriel et a commencé sa carrière en entretenant des liens avec le mouvement futuriste.

Il est également connu pour son travail dans l’édition. De grands éditeurs italiens, comme Einaudi ou Bompiani, lui ont confié des séries entières. Pendant une grande partie du XXe siècle, les Italiens ont donc choisi leurs livres en s’inspirant souvent des couvertures de cet artiste.

Une citation de Munari, qui est montrée dans les salles de l’exposition qui lui est consacrée à Milan, explique sa méthode de travail, en soulignant l’importance de la couverture comme première porte d’entrée du livre : « Pour faire une couverture, j’essayais de réaliser ce que l’écrivain voulait communiquer et je tentais de filtrer sa propre communication avec mes images. Parce que la première communication que vous recevez d’un livre est visuelle. Après, on le lit. Dans la vitrine, le livre communique, avant tout, visuellement avec le lecteur. »

La Kasa dei Libri d’Andrea Kerbaker

Le projet de l’exposition consacrée aux couvertures de Bruno Munari est dû au collectionneur de livres et écrivain Andrea Kerbaker (Milan, 1960) qui a réussi, en peu de temps, à rassembler 400 couvertures créées par Bruno Munari.

Dans sa maison de Milan, il a également créé un espace culturel de nature hybride, appelé la Kasa dei Libri (le K est un hommage à la lettre initiale de son nom de famille). Ce lieu contient plus de 30 000 volumes qui peuvent être consultés et est destiné à accueillir des événements, des présentations et des expositions.

Soixante-dix ans de couvertures exposés

L’exposition présente près de soixante-dix ans de production éditoriale de l’artiste : la première date de 1930, alors que Munari avait 23 ans, la dernière de peu avant sa mort en 1998. On y trouve des couvertures éditées pour Bompiani, Rizzoli, Scheiwiller, un éditeur de littérature très raffiné, ou Editori Riuniti, la maison d’édition du parti communiste.

Cependant, Kerbaker a également voulu mettre l’accent sur une partie moins connue de la production de Bruno Munari, qui concerne ses collaborations avec des livres et des magazines fascistes dans les années 1930, par exemple celles qu’il a conçues pour le magazine illustré Rivista illustrata del Popolo d’Italia ou Storia di un balilla che volle vedere il Duce.

L’objectif est en fait de donner un aperçu complet de la production de Bruno Munari, sans omettre même ses collaborations fascistes.

Crédits photo : Kasa dei libri