Tim Burton en Italie, entre bandes dessinées et comics

Le réalisateur américain Tim Burton, qui a produit et réalisé quatre des huit épisodes de la série Mercredi (Wednesday en VO) sera à Lucques (ou Lucca), en Toscane, pour présenter sa nouvelle œuvre le 31 octobre. Mais ce n'est pas la seule nouveauté du plus célèbre festival de bandes dessinées, de jeux vidéo et de pop culture d’Italie…

L'Association des éditeurs italiens (AIE), qui a signé un protocole d'accord avec Lucca Crea srl en 2021, sera également présente. Elle s’engage à promouvoir la bande dessinée et le roman graphique à l'étranger et en Italie, tout en réalisant des recherches grâce au bureau d’études de l’AIE.

Le 30 octobre, Denise Gough et Kyle Soller seront présents pour Andor. Actuellement diffusée en streaming sur Disney+, la série explore la galaxie Star Wars sous un angle nouveau. Certains membres de la distribution, dont Willow, Amar Chadha-Patel, Erin Kellyman et Ellie Bamber seront également présents.

Entre manga et roman graphique

Des noms notables de la culture manga seront aussi de la partie : Norihiro Yagi, auteur d'Ariadne In The Blue Sky, Nagabe, auteur de Girl From The Other Side, et Atsushi Ohkubo (Soul Eater et Fire Force). Sans oublier Yoshitaka Amano, illustrateur japonais, créateur de personnages tels que Gatchaman, Tekkaman : The Space Knight et Casshan.

Le roman graphique n'est pas en reste. Roberto Saviano présentera Le storie della paranza, une série de bandes dessinées publiée par Feltrinelli en janvier 2022. Zerocalcare, publié en France chez Cambourakis, présentera No Sleep Till Shengal, un reportage sur son dernier voyage en Irak, sorti début octobre chez son éditeur historique Bao Publishing.

Enfin, parmi les auteurs qui viendront à Lucca figurent Laini Taylor et Ted Nasmith, auteur de l'affiche Lucca Comics & Games 2022.

Crédits photo : David Torcivia (CC BY-SA 2.0)