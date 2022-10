Scholastique Mukasonga finaliste des National Book Awards 2022

Le dévoilement des lauréats des cinq catégories est attendu pour le 16 novembre prochain. Les finalistes reçoivent chacun 1000 $, et les lauréats la somme de 10.000 $, assortie d'une sculpture en bronze.

En 2021, dans la catégorie Littérature traduite, la récompense était revenue à Elisa Shua Dusapin, pour son livre Winter in Sokcho (Hiver à Sokcho), traduit par Aneesa Abbas Higgins pour les éditions Open Letter.

Les finalistes, dans chaque catégorie, sont les suivants :

Fiction

Tess Gunty, The Rabbit Hutch, Alfred A. Knopf/Penguin Random House

Gayl Jones, The Birdcatcher, Beacon Press

Jamil Jan Kochai, The Haunting of Hajji Hotak and Other Stories, Viking Books/Penguin Random House

Sarah Thankam Mathews, All This Could Be Different, Viking Books/Penguin Random House

Alejandro Varela, The Town of Babylon, Astra House/Astra Publishing House

Non fiction

Meghan O’Rourke, The Invisible Kingdom: Reimagining Chronic Illness, Riverhead Books/Penguin Random House

Imani Perry, South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation, Ecco/HarperCollins Publishers

David Quammen, Breathless: The Scientific Race to Defeat a Deadly Virus, Simon & Schuster

Ingrid Rojas Contreras, The Man Who Could Move Clouds: A Memoir, Doubleday/Penguin Random House

Robert Samuels and Toluse Olorunnipa, His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice, Viking Books/Penguin Random House

Poésie

Allison Adelle Hedge Coke, Look at This Blue, Coffee House Press

John Keene, Punks: New & Selected Poems, The Song Cave

Sharon Olds, Balladz, Alfred A. Knopf/Penguin Random House

Roger Reeves, Best Barbarian, W. W. Norton & Company

Jenny Xie, The Rupture Tense, Graywolf Press

Littérature traduite

Jon Fosse, A New Name: Septology VI-VII, traduit du norvégien par Damion Searls, Transit Books

Scholastique Mukasonga, Kibogo, traduit du français par Mark Polizzotti, Archipelago Books

Mónica Ojeda, Jawbone, traduit de l'espagnol par Sarah Booker, Coffee House Press

Samanta Schweblin, Seven Empty Houses, traduit de l'espagnol par Megan McDowell, Riverhead Books/Penguin Random House

Yoko Tawada, Scattered All Over the Earth, traduit du japonais par Margaret Mitsutani, New Directions Publishing

Jeunesse

Kelly Barnhill, The Ogress and the Orphans, Algonquin Young Readers/Workman Publishing

Sonora Reyes, The Lesbiana’s Guide to Catholic School, Balzer + Bray/HarperCollins Publishers

Tommie Smith, Derrick Barnes et Dawud Anyabwile, Victory. Stand! : Raising My Fist for Justice, Norton Young Readers/W. W. Norton & Company

Sabaa Tahir, All My Rage, Razorbill/Penguin Random House

Lisa Yee, Maizy Chen’s Last Chance, Random House Books for Young Readers/Penguin Random House