Déclaration Mondiacult : l'Unesco fait de la culture un “bien public mondial

10 mois de négociations ont culminé, le temps de quelques jours, avant de donner naissance à une déclaration commune, validée par 150 pays du monde, sous l'égide de l'Unesco. Cette déclaration Mondiacult, du nom du sommet organisé du 28 au 30 septembre dernier, fait de la culture un « bien public mondial », dont la durabilité est nécessaire au bien-être de tous les êtres humains.

« La culture a un rôle fondamental dans nos sociétés », a souligné Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco. « Grâce à elle, les individus peuvent découvrir leur humanité en commun, devenir des citoyens libres et éclairés. » L'un des premiers objectifs de cette déclaration Mondiacult était de réparer un manque, celui des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies pour 2030, qui avaient omis la culture, justement.

Malgré un travail de sensibilisation précédant l'adoption des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, destinés à améliorer la vie des humains et à protéger la planète d'ici 2030, la culture s'y est retrouvée reléguée à une place secondaire. Elle se trouvait ainsi évoquée, mais uniquement par rapport à des objectifs relatifs à l'éducation, au tourisme durable ou encore à la protection du patrimoine.

L'idée est cette fois de reconnaitre la culture en tant « que quatrième pilier du développement durable, aux côtés des piliers social, économique et environnemental », explique l'Unesco. Parallèlement, l'organisation internationale proposera différents standards pour renforcer la coopération entre les pays dans la lutte contre le trafic illégal d'œuvres d'art.

L'Unesco collaborera avec Interpol, Organisation internationale de police criminelle, pour créer et animer un musée virtuel d'œuvres d'art volées et objets de trafic, afin de sensibiliser le grand public à la traçabilité des œuvres d'art. L'ouverture est prévue en 2025.

Durabilité culturelle

La Déclaration Mondiacult met l'accent sur le concept de « durabilité culturelle », sur le modèle du développement durable, alliant longévité et stabilité des pratiques culturelles des individus, mais aussi le respect de la diversité des expressions. 10 objectifs ont ainsi été définis, pour tendre vers cet état idéal.

Le premier rappelle l'importance des « droits culturels des personnes », ainsi que les efforts que doivent réaliser les États du monde entier pour les garantir et en permettre la jouissance. La protection du patrimoine, sous toutes ses formes, est également notable, tout comme le soutien du pluralisme culturel.

À noter, au sein des objectifs, la mention des « droits économiques et sociaux des artistes et des professionnel·le·s de la culture », qui devront être promues « [d]ans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives aux industries culturelles et créatives » par les États. Par ailleurs, une certaine régulation des activités numériques est exigée, afin de garantir la diversité culturelle au sein des différents services d'accès aux œuvres.

Nous reproduisons ci-dessous les 10 objectifs de la Déclaration Mondiacult, également accessibles dans le document en fin d'article.

1. Réaliser les droits culturels pour toutes les personnes, en favorisant l’accès et la participation de toutes et tous à la vie culturelle, la créativité et la diversité des expressions culturelles, en particulier pour les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les populations vulnérables.

2. Promouvoir une culture de la paix et de la non-violence, la citoyenneté mondiale et la valorisation de la diversité culturelle.

3. Protéger et sauvegarder toutes les formes de patrimoine, les exploiter comme une ressource pour le développement durable, par le biais des conventions existantes et d’autres cadres politiques, ainsi que de nouveaux mécanismes appropriés.

4. Protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles pour renforcer la créativité et la capacité de développement des individus et des communautés, par le biais des conventions existantes et des nouveaux mécanismes appropriés.

5. Dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives aux industries culturelles et créatives, au tourisme durable et aux technologies numériques, promouvoir la culture et les produits locaux, les droits économiques et sociaux des artistes et des professionnel·le·s de la culture et la liberté artistique, et élaborer et mettre en œuvre des outils de suivi appropriés.

6. Améliorer les conditions juridiques et les possibilités pratiques de mobilité des professionnel·le·s de la culture et de créativité transfrontalière dans la création de biens, de services et de pratiques culturels grâce à une collaboration internationale multipartite.

7. Donner aux peuples autochtones les moyens de renforcer leurs propres institutions, cultures et langues et de poursuivre leur développement en fonction de leurs propres besoins et aspirations.

8. Développer une approche culturelle dans la protection de l’environnement et l’urbanisation durable, y compris l’aménagement du territoire, la gestion des paysages, la protection de la biodiversité, l’agriculture et la gestion des espaces naturels, par le biais du patrimoine, des cultures et des connaissances locales, de la créativité et des arts.

a. Renforcer les institutions culturelles, notamment par le biais de la coopération internationale, afin de développer les capacités à tous les niveaux pour réaliser les droits culturels et soutenir le pluralisme culturel.

b. Veiller, par le biais d’une collaboration transversale et multipartite, à ce que les considérations culturelles soient prises en compte dans tous les objectifs internationaux de développement, dès le début et tout au long des processus d’élaboration des politiques, en impliquant les acteurs du secteur culturel, qu’ils soient ou non associés à des cibles culturelles préexistantes.

