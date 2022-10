Meral Şimşek : “Je me battrai pour porter la voix du peuple kurde

ActuaLitté : Pouvez-vous présenter aux lecteurs et lectrices français votre œuvre et vous-même ?

Meral Şimşek : Je m'appelle Meral Şimşek. Je suis née à Amed, au Kurdistan [ville située dans le sud-est de l'Anatolie, NdR] en 1980 et je suis la mère de deux fils. J'ai écrit un roman intitulé Tache de grenade (Nar Lekesi), un recueil de nouvelles, Arzela, et trois recueils de poèmes, Figue noire (İncir Karası), Feu Nuage Pluie (Ateşe Bulut Yağdıran) et Rêves de réfugiés (Mülteci Düşler). Je travaille généralement sur des thèmes ayant trait aux femmes et aux vies des gens au Kurdistan. J'exerce toujours une activité d'éditrice, en parallèle.

Les autorités turques vous harcèlent depuis 2019, au moins. Comment la pression turque s'exerce-t-elle sur les Kurdes ?

Meral Şimşek : Malheureusement, la politique de destruction et d'oppression des Kurdes du pouvoir turc remonte à plusieurs siècles, parce que c'est ainsi que les états coloniaux maintiennent leur emprise sur les peuples et les territoires. L'histoire de la République de Turquie recèle de douzaines de génocides, dont les massacres de Dersim, Zilan, Roboski, Hendek. Comme tous les génocides, ils sont entiers et ne portent pas seulement sur la vie humaine, mais aussi sur des composantes culturelles et sociales.

Le fait que je ne sois pas autorisée à écrire dans ma langue natale fait partie de ce génocide. Pire encore, quelle que soit la manière dont vous tentez de vivre avec, le gouvernement barbare réagit immédiatement, et votre simple identité kurde devient une raison suffisante pour vous détruire. La torture, le viol, l'assassinat, l'exil ou la prison sont autant d'outils dans cette politique d'oppression et d'intimidation.

Qu'avez-vous ressenti au moment de la confirmation de votre condamnation en appel ?

Meral Şimşek : Cela ne m'a pas surpris. Je ne suis pas la seule autrice à être persécutée pour avoir critiqué l'État turc. Aujourd'hui encore, des centaines d'artistes se trouvent dans leurs geôles. Par ailleurs, je m'attendais à cette sévérité en raison de mes écrits. En tant qu'artiste originaire du Kurdistan, je dois assumer mes responsabilités vis-à-vis de ce qu'il s'y passe, ce dont est faite la réalité, le quotidien. Ignorer les atrocités vécues ne permet pas d'évoluer, en tant qu'être humain.

Quand avez-vous quitté la Turquie ? Quel était le comportement des autorités à votre égard ?

Meral Şimşek : Ma première tentative pour quitter la Turquie remonte à juin 2021. Je suis passé par la Grèce, mais je me suis heurtée à des réactions fascistes, inhumaines, je suis littéralement revenue d'entre les morts [Meral Şimşek a échappé de peu à la noyade après avoir été battue par des policiers grecs]. Malheureusement, de nombreux mécanismes gouvernementaux s'appuient sur cette logique de destruction de l'individu.

Je réside actuellement à Berlin, j'ai quitté mon pays quelques jours avant le verdict d'un des tribunaux où j'étais jugée, avec l'aide de l'organisation PEN Berlin, le 16 juillet 2022. J'étais bien sûr surveillée par les autorités, mais je ne les crains pas. Depuis l'enfance, je subis la persécution systématique de l'État. Mais j'ai décidé que je devais être libre, pour faire entendre les voix des Kurdes, nos voix, dans le monde entier. Ma condamnation a été confirmée en appel alors que j'étais à Berlin.

Quelle est la situation de votre famille, de vos amis ? Craignez-vous pour leur sécurité ?

Meral Şimşek : Lorsque l'on quitte son pays natal, on laisse beaucoup trop de choses derrière soi. Les souvenirs, l'enfance, la jeunesse, les sourires des êtres chers, les sépultures des morts, les rues qui nous ont vu grandir, les rues qui nous ont vu nous battre, les villes, tout se retrouve derrière. C'est extrêmement douloureux. Je ne m'inquiète pas seulement pour ma famille et mes proches. Je m'inquiète pour tous mes semblables parce que chaque jour révèle de nouvelles atrocités, et personne n'est à l'abri.

En tant qu'autrice et éditrice, estimez-vous que les voix kurdes peuvent encore se faire entendre en Turquie ? Vous sera-t-il possible de poursuivre vos activités depuis l'étranger ?

Meral Şimşek : L'État turc a tenté de réduire les Kurdes au silence à travers l'histoire. Le régime d'Erdogan poursuit cette longue entreprise de destruction. Comme toujours, les Kurdes résisteront, quel qu'en soit le prix, j'en suis intimement convaincue.

Je continuerai de créer, partout. Ce ne sera pas facile : à 41 ans, je me retrouve dans un pays dont je ne parle pas la langue. Mais je ne baisserai pas les bras, je me battrai pour porter la voix du peuple kurde. Parce que je suis persuadée que le monde devient meilleur grâce à l'art. L'humanité a besoin d'un nouveau paradigme esthétique, qui ne peut être défini que par l'art.

Espériez-vous un soutien plus franc de l'Union européenne au peuple kurde ?

Meral Şimşek : Si l'Union européenne ou d'autres puissances mondiales le voulaient vraiment, la paix serait possible au Kurdistan et dans d'autres pays du monde où les guerres font rage. Je ne crois pas que cela soit le cas. Parce que les morts et les guerres nourrissent le capitalisme. Seuls les peuples du monde peuvent apporter la paix et faire cesser cette destruction organisée de la planète. Car les logiques gouvernementales n'iront malheureusement pas dans le sens de mesures capables de mettre fin à toute cette violence.

Pourrez-vous, en tant qu'autrice, écrire sur votre condition ?

Meral Şimşek : Je trouverai la force, comme d'autres Kurdes. Nous n'attendons aucune pitié pour nos souffrances, mais seulement ce qui nous revient de droit. Oui, nous subissons toujours une injustice terrible, mais nous avons les moyens de résister. Et la victoire sera nôtre à la fin, j'en suis convaincue. Je ne suis d'ailleurs pas la seule : quiconque souhaite le Kurdistan libre, le monde meilleur, peut trouver la force en lui ou elle pour ce combat. Savoir que la cause est juste permet de maintenir le cap, peu importe les obstacles.

Nous, les Kurdes, en appelons aux peuples du monde, car ceux qui nous persécutent aujourd'hui en persécuteront d'autres demain. Qui plus est, nous ne pleurons pas seulement nos morts. Nos terres sont une partie d'un monde, menacé dans sa globalité par une extinction écologique. Les guerres ne détruisent pas seulement des habitations, elles ravagent aussi des écosystèmes entiers.

Je ne me bats pas seulement pour la liberté du Kurdistan, mais surtout pour éviter la destruction totale. Cette conviction guide ma résistance à travers tous les écueils.