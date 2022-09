AkooBooks : renaissance de la plateforme ghanéenne

AkooBooks est conçue comme un service panafricain, atteignant les consommateurs dans près de 20 pays, par lequel les utilisateurs payent via leurs portefeuilles mobiles. Ce système d'achat numérique reste le plus courant dans la plupart des pays africains.

Le renouveau d’AkooBooks en tant que service de streaming est soutenu par le norvégien Beat Technology. BT est une plateforme créative pour les éditeurs et groupes d’éditeurs européens. Elle permet à ces derniers de vendre et/ou de diffuser des produits audio et des livres électroniques à leurs propres bases de consommateurs.

La nouvelle version d'AkooBooks « rebaptisée et réinventée » proposera des livres audio, des podcasts ainsi que des livres électroniques dans les langues indigènes africaines et ghanéennes, notamment le Ga, le Twi et le Kiswahili, ainsi que du contenu en anglais et en français.

Nathan Hull, directeur de la stratégie de Beat, a déclaré : « Notre plateforme, combinée au soutien d’Ayoba.me et de MTN, ainsi qu’à une série d’autres projets en préparation, signifie que le tout nouveau AkooBooks peut amener des histoires aux yeux et aux oreilles de millions de citoyens africains à travers le vaste continent, le tout avec des données détaxées. La suppression des frais de données pour les consommateurs africains accédant à ces fichiers audio volumineux était une étape cruciale de notre planification. »

Et de poursuivre pour Publishing Perspectives : « Bien que disponible sur plusieurs marchés dès le départ, l’accent initial pour l’intégration des clients sur le service sera le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, le Kenya, la Sierra Leone et le Cameroun. Après cela, nous surveillerons attentivement les données pour nous guider sur la prochaine étape de notre attention marketing. »

AkooBooks présentera à son retour des titres de presses telles qu’Afram Publications et des éditeurs subsahariens du Ghana, Ouida Books au Nigeria et des œuvres internationales majeures des catalogues américains et britanniques d’HarperCollins, MacmillanUK, WF Howes ou encore RB Média.

Crédits Photo : illustration - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)