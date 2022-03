Censure aux États-Unis : une administration scolaire réintègre un livre de Toni Morrison

L'American Civil Liberties Union (ACLU) de l'État du Missouri, ONG qui lutte contre la censure, a porté plainte le 15 février dernier contre l'administration scolaire de la ville de Wentzville, dans le comté de Saint Charles. Elle a entamé la démarche judiciaire pour le compte de deux élèves scolarisés au sein de l'administration scolaire, mineurs, dont les noms n'ont pas été rendus publics.

Ces deux élèves contestent le retrait de huit ouvrages des collections des bibliothèques scolaires, après les signalements de plusieurs parents d'élèves, et le vote des membres du conseil de l'administration scolaire.

Parmi les livres visés par l'administration scolaire, The Bluest Eye, de Toni Morrison (L'œil le plus bleu, traduit par Jean Guiloineau), Fun Home, d'Alison Bechdel (traduit par Corinne Julve, Lili Sztajn, Denoël), All Boys Aren't Blue, de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus), ou encore Gabi, A Girl in Pieces d'Isabel Quintero et Modern Romance (traduit par Claire Kreutzberger, Hauteville), de l'acteur et réalisateur Aziz Ansari.

Sandy Garber, membre du conseil de l'administration scolaire, expliquait ainsi son vote pour le retrait de L'œil le plus bleu des collections : elle souhaite tout simplement éviter aux enfants un ouvrage qui évoque l'inceste, la pédophilie ou le viol, et indique que les parents qui le souhaitent « peuvent acheter le livre à leur enfant ».

Rétropédalage express

Après la médiatisation de l'affaire, notamment grâce à la plainte de l'ACLU, l'administration scolaire ne considère visiblement plus la censure de L'œil le plus bleu comme une priorité. L'ouvrage a en effet été réintégré, sur avis d'un comité d'observation qui a émis l'hypothèse que conserver le titre de Toni Morrison sur les étagères des bibliothèques était une bonne idée, rapport NBC.

Daniel Brice, vice-président du conseil d'administration, a tout de même souligné que l'administration scolaire devrait « renforcer sa politique » en matière d'examen des livres, soulignant que les parents avaient le droit de contester la présence d'un ouvrage.

Pour Anthony Rothert, à la tête d'une mission pour l'intégration au sein de l'ACLU du Missouri, le geste de l'administration scolaire cumule incohérence et aveu de faiblesse. Plusieurs livres restent censurés, et les règles en vigueur au sein de l'institution « rendent encore le retrait d'un livre par un membre de la communauté trop simple, y compris lorsque ces tentatives de censure visent de manière éhontée des livres sur et par des membres des communautés issues de la diversité, LGBTQIA+, ou d'autres minorités ».

On l'aura compris, la plainte de l'ACLU tient toujours...

Photographie : illustration, CCAC North Library, CC BY-NC 2.0