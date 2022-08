En Allemagne, un Apache se fait scalper

Le 11 août sortait dans les salles obscures allemandes, une adaptation de Winnetou par le réalisateur, Mike Marzuk, Der junge Häuptling Winnetou (Le jeune chef Winnetou). Surfant sur cette actualité, Ravensburger commercialise alors nouvelle édition des romans, attendu que certains des tomes étaient épuisés.

La sanction fut immédiate : des « réactions négatives » pleuvent, et la maison allemande se rétracte, expliquant dans un communiqué y avoir découvert « de multiples clichés », lesquels, évidemment, trahissent la véritable histoire de « l’oppression des peuples indigènes ». Si le film a enduré les mêmes critiques, et pour cause, son distributeur ne l'a pour autant pas retiré des salles. Or, par son comportement, Ravensburger est désormais taxé de « wokisme » et de soutien à la « cancel culture », notamment par le tabloïd conservateur Bild, qui parle d’« hystérie wokiste ».

L’ancien président du parti social-démocrate, Sigmar Gabriel, en a rajouté une couche : « Quand j’étais enfant, j’adorais les livres de Karl May, surtout les Winnetou. Quand mon héros est mort, j’ai versé des torrents de larmes, mais pas plus que pour Tom Sawyer ou Huckleberry Finn. Cela n’a pas fait de moi un raciste. »

Selon Jürgen Zimmerer, professeur d’histoire et responsable du centre de recherches historiques sur l’héritage postcolonial de la ville de Hambourg, repris par Libération, aucun doute : « L’œuvre de Karl May est profondément colonialiste. C’est une littérature qui véhicule l’idée qu’il existe une supériorité blanche européenne et allemande. » Et en embuscade, la notion de supériorité arienne, plus vraiment recommandable.

Aujourd’hui relu à l’aune de référentiels contemporains, le mythe du bon sauvage devient insupportable, à l’instar de titres comme Tintin au Congo ou d'ouvrages du Dr. Seuss. La collection Winnetou s'est vendue dans les pays germanophones à près de 100 millions d’exemplaires et fut traduite dans plus de 40 langues. En France en 2021, une édition intégrale a été publiée par la maison A verba futuroruM, en ebook uniquement. D'autres éditions en impression à la demande existent par ailleurs.

Une lettre ouverte et une pétition

Confronté aux accusations de racisme, la Société Karl May et la Fondation Karl May ont publié une lettre ouverte et lancé une pétition, nous apprend le Spiegel. Ces deux institutions estiment, bien au contraire, que l’auteur est un « éducateur de tolérance et de cosmopolitisme ». Elles arguent d’une sympathie pour la population indigène chez l'écrivain allemand, et d'un regard sur « la destruction tragique de leur existence (les indiens) matérielle et culturelle ».

Et d’ajouter : « Le mépris arrogant pour les cultures non européennes, le langage raciste et l’intolérance religieuse sont systématiquement des caractéristiques des antagonistes négatifs dessinés par Karl May. De ce fait, l’auteur a sans aucun doute marqué ses lecteurs sur plusieurs générations en tant qu’éducateur de tolérance et de cosmopolitisme . »

Dans les romans, fils d’un chef apache, Winnetou devient lui-même un chef considéré pour sa bravoure et sa sagesse au temps du Far West américain. Il devra ses terres face à « l’homme blanc » ou pourchasser les assassins de sa sœur dans les volumes suivants.

Née à Hohenstein-Ernstthal en 1842, la maison de Karl May est aujourd’hui un musée et un centre de recherche. Son directeur abonde : Karl May était un critique du colonialisme et un pacifiste. Décédé à Radebeul en 1912, il s’y trouve à présent un autre musée Karl May dans sa dernière résidence, la Villa Shatterhand.

En décembre 2021, toujours en Allemagne, une bibliothécaire de la petite ville d’Eutin, en Allemagne, avait lancé une pétition à destination de la maison d’édition allemande Egmont Ehapa Verlag : elle la priait de ne pas dénaturer les traductions allemandes d’Erika Fuchs, traductrice historique des bandes dessinées Donald Duck.

D’après elle, il ne fallait pas sacrifier la qualité des textes au « politiquement correct ». Egmont Ehapa Verlag avait alors répondu en évoquant la nécessité de « remplacer un contenu dépassé ».

