Allemagne : polémique autour d'une nouvelle traduction des BD de Donald Duck

« Quiconque aime Donald Duck aime aussi Carl Barks et Erika Fuchs. » Cette affirmation sans appel ouvre la pétition de Susanne Luber, employée à la bibliothèque publique d'Eutin, adressée directement à Jörg Risken, directeur média de l'Egmont Ehapa Verlage, éditeur des livres Donald Duck et de son univers étendu.

Pour Susanne Lubert, ces « bonnes vieilles » bandes dessinées se démarqueraient du paysage comique actuel, certes par leur style de dessin et leur structure narrative, mais également par leur texte de grande qualité. La source de cette exigence de style et de finesse, selon la bibliothécaire, est le grand dessinateur américain Carl Barks, décédé en 2000, créateur de l'univers de Donald Duck. Mais également sa traductrice historique en langue allemande, Erika Fuchs, elle-même décédée en 2005.

Une entreprise de modernisation en 2021

Titulaire de la licence Disney Donald Duck, Egmont Ehapa Verlag réédite régulièrement de nouvelles éditions portées par le duo Barks-Fuchs, ces bandes dessinées s'étant imposées comme de grands classiques dans la sphère germanophone. « Et que se passe-t-il maintenant ? L'Egmont Ehapa Verlag estime devoir moderniser cette littérature classique de la bande dessinée dans le sens du politiquement correct actuel. Certaines des histoires de Carl Barks et les textes d'Erika Fuchs ne seraient plus à jour », explique-t-elle dans sa pétition.

Étant des histoires écrites il y a, à présent, plus d'un demi-siècle, on ne s'étonnera pas d'y trouver des mots et expressions qui ne passent plus aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis 2021, les histoires de Donald Duck écrites par Carl Barks, et transmises par Erika Fuchs au monde germanique, font l'objet d'adaptations systématiques.

On peut par exemple citer le changement de Fridolin Freudenfett (Fridolin le grassouillet) à Fridolin Freundlich (Fridolin le sympathique), sachant que Fridolin est un cochon... Des termes, tels qu'« Indien », « nain », « autochtone » ou « visage pâle », ont également été supprimés. Côté religion aussi, aucun risque ne doit être pris : « Allah » est éliminé, et « Dieu » n'apparaît que dans des contextes bien éloignés des questions religieuses.

Luber cite un autre exemple dans sa pétition, montrant qu'elle a bien étudié la question : une remarque de Dagobert Duck à propos de la séduisante sorcière Gundel Gaukeley, qui vient de l'arnaquer avec malice : « Eh bien je vous le dis, les femmes ont un cerveau trop petit ! » Une assertion misogyne qui ne passerait plus aujourd'hui. Mais pour la bibliothécaire, ici, la subtilité est sacrifiée au profit d'une susceptibilité facile.

Si elle ne nie pas le caractère misogyne de cette réplique, elle ajoute : « La traductrice, Erika Fuchs, met ironiquement en évidence un point de vue masculin limité, ce que même les enfants comprendront, mais semble échapper à la compréhension des expurgateurs de textes. » « Egmont Ehapa Verlag applique les ciseaux de la censure sans aucune compréhension de la comédie, de l'ironie et des doubles sens », assène-t-elle encore.

Afin d'éviter les malentendus, Luber souligne : « Cette pétition ne doit pas être lue comme une critique du langage politiquement correct dans tous les textes qui sont publiés actuellement ni contre les efforts d'utiliser un langage non discriminatoire. La discussion sur les stéréotypes sexistes, racistes et autres dans le langage contemporain est justifiée et importante. »

Avant d'ajouter : « Mais il est tout aussi important de faire la distinction entre la langue contemporaine et les textes littéraires. Les transmissions des contes du Canard par Erika Fuchs sont des textes littéraires de qualité reconnue. Ils ne doivent pas être arbitrairement corrigés, censurés et expurgés, même pour des raisons politiques ou sociétales. [...] Toute “adaptation” d'une œuvre d'art créée dans le passé pour la conformer à un esprit du temps est absurde ! »

C'est tout de même oublier que les pièces de Molière n'avaient pas de ponctuation, et que la langue a bien été modernisée...

La pétition « Ne touchez pas à Donald Duck ! Pas de censure des histoires de bandes dessinées classiques ! » a pour le moment récolté quasiment 5000 signatures, ce 21 décembre.

