Une exposition à destination des tout-petits en septembre

Découvrez une exposition pour les tout-petits du Centre de Créations pour l’Enfance, inspirée des albums de Lucie Félix. Ici ce sont les enfants qui font et transforment l’exposition à partir du principe tout simple des puzzles à encastrement.

On y découvre à la fois toute la poésie et la forme très graphique du travail de cette autrice-illustratrice. On attrape, on touche, on découvre, on apprend, on s’émerveille en s’amusant à deviner et à comprendre ce drôle de jeu de cache-cache.

D’autres animations autour de la petite enfance et de la parentalité sont prévues les samedis 24 septembre et 1er octobre.

Crédits visuel : La Médiathèque Jean Moulin