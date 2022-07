Une 2e édition du Festival des Livres d'en haut sous le signe de l'utopie

Une forte thématiques utopie, mais pas seulement : avec plus de 50 auteurs et autrices, régionaux, nationaux et internationaux, une couleur particulière donnée à la thématique de la nature et de l'environnement avec la présence de Gilles Clément en sciences humaines, Sybille Grimbert en littérature en BD ou Xavier-Laurent Petit en jeunesse.

Vous pouvez aussi rencontrer des têtes connues dans la région comme Carole Fives, Djamel Chrigui ou Bastien Quignon, et échanger en anglais avec Samantha Shannon ou en espagnol avec Eduardo Valera.

Des animations pour tous les publics

Au programme : dédicaces, masterclass, ateliers de dessins, tables rondes, conférences, lectures à voix haute, ateliers d'écriture, lectures de contes, déambulations littéraires, jeu-concours... pour tous les publics, des bébés aux adultes en passant par les ados et les enfants

Une dizaine de librairies, des maisons d'éditions, mais aussi des partenaires en lien avec l'écrit : La Maison de la poésie, les bibliothèques de Lille, le Pass Culture, Pôle 3D, l'association des éditeurs des Hauts de France...

L'association, les Libraires d'en haut, réseaux des 71 librairies indépendantes de la région, a l'ambition de créer un festival d'envergure nationale à même de rayonner sur l'ensemble de la Métropole et de la région. Il s'agit d'être reconnu par des professionnels comme un rendez-vous incontournable et d'être attendu par les habitants comme un moment convivial et festif autour de la lecture.

Le souhait de l'association est de donner à voir la création littéraire contemporaine pour donner le goût de tisser des liens avec l'écrit (texte ou dessin). Les livres traitent en effet de tous les sujets, peuvent éclairer un propos ou enrichir un imaginaire. Ils s'adressent à tous et il y en a forcément un pour vous !

Crédits photo : Les librairies d'En Haut