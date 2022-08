En Bretagne, la librairie Refuge, “un lieu vivant et impliqué

« Refuge » et non « le Refuge » comme nous indique la créatrice de la librairie, Cassandre Charrier, est le premier projet entrepreneurial d’une jeune femme de 32 ans. Diplômée d’un DUT en métiers du livre et d'un master en communication, elle a ensuite travaillé plusieurs années pour le compte de plusieurs associations, dont Emmaüs. L’opportunité, selon elle, « d’assouvir mon besoin d’œuvrer pour un monde plus social et respectueux de l’environnement. »

Et d'ajouter : « Cette période, aussi confortable et enrichissante fut-elle, ne m’aura cependant pas fait oublier cette flamme qui m’anime depuis longtemps : être à mon compte et vivre de ma passion pour les livres. » Après une formation au métier de gérante de librairie avec Book Conseil, et différents stages en librairie indépendante ainsi qu'en grande distribution, elle a décidé de tenter sa chance.

Librairie Refuge.

Afin de rendre son ambition viable, Cassandre Charrier a lancé une campagne Ulule entre mars et mai de cette année. 150 contributeurs ont permis de récolter 10.510 € sur un objectif minimum de 10.000 € : « Une belle façon de fédérer les habitant.es de Guichen-Pont Réan et de communiquer sur la librairie, tout en assurant la trésorerie nécessaire pour la création de Refuge », explique l'entrepreneuse.

Située en plein centre-ville de Guichen, au 37 rue du Général Leclerc, Refuge proposera une sélection de 5000 références, entre bandes dessinées, mangas, mais également littérature francophone et étrangère, jeunesse, ou encore textes de sciences humaines et sociales. En parallèle, une bonne part sera consacrée à des ouvrages plus engagés dans les problématiques contemporaines, qu’elles soient liées à la préservation de l’environnement ou aux luttes sociales et féministes.

Librairie Refuge.

Au-delà d’une librairie, Refuge se voudra être « un lieu vivant et impliqué dans la vie de la commune. » Pour ce faire, Cassandre Charrier à l’ambition de nouer des partenariats avec des associations locales, des collectivités et les villes alentour. La vie de l'enseigne sera rythmée par des animations, des ateliers, ou encore des lectures et des rencontres.

Dans cette volonté de conscientisation des problématiques contemporaines, Cassandre a choisi un mobilier créé par l’atelier Boby & Co, entreprise de l’Économie sociale et solidaire (ESS) du pays de Rennes, spécialiste dans les meubles éthiques et durables, issus de palettes à usage unique.

De la carterie et de la papeterie fantaisie avec un appui sur les marques locales, de la petite décoration, mais aussi des affiches, seront proposés, afin « de mettre en avant la créativité d’illustrateurs et illustratrices français. »

Dirty Notes. Des carnets issus à 99% de chutes de papier initialement destinées à la benne et 100% fait en région parisienne. Librairie Refuge

Crédits : Librairie Refuge