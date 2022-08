Dall'italiano al mondo, traduire et faire traduire les oeuvres italiennes

L'objectif de la conférence est de devenir le rendez-vous annuel des traducteurs et des traductrices de l'italien. La commissaire de la conférence est Ilide Carmignani, traductrice et consultante en édition du Salon du Livre de Turin, spécialiste de la littérature espagnole et hispano-américaine, connue notamment pour ses traductions des livres de Roberto Bolaño et Luis Sepúlveda.

Une rencontre virtuelle

Le rendez-vous est déjà fixé : l'événement aura lieu le vendredi 11 novembre, de 16 à 20 heures, sur la plateforme numérique SalTo+ du Salon du Livre de Turin.

La participation est à la fois gratuite et ouverte à tous les traducteurs et toutes les traductrices de l'italien qui pourront ainsi créer des relations avec des éditeurs, agents et écrivains italiens. Les inscriptions seront clôturées le 1er octobre.

Le traducteur comme passeur de littérature

Ilide Carmignani souligne l'importance de cette initiative « pour diffuser plus fortement la culture italienne au niveau international et créer un réseau de soutien à l'exportation de notre industrie éditoriale ».

Elle précise encore : « Il est en effet habituel, surtout pour les langues non véhiculaires, que les traducteurs accompagnent leur travail d'activités de "scouting" et servent en quelque sorte de tête de proue pour les livres italiens hors de nos frontières, notamment au sein des petites maisons d’édition. »

La liste des intervenants

Parmi les intervenants, outre Ilide Carmignani, figurent Rosaria Carpinelli, agent et consultante en édition à la tête de l'agence du même nom ; Cristina Foschini, responsable des droits chez le groupe éditorial GeMS ; Nicola Lagioia, écrivain et directeur éditorial du Salon international du livre de Turin ; Brian Robert Moore, traducteur ; Stefano Petrocchi, directeur de la Fondation Bellonci qui organise le prix Strega.

Mais aussi Laura Pugno, écrivain et fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères ; Edoardo Rialti, traducteur ; Vanni Santoni, écrivain ; Barbara Schiaffino, directrice de la revue de littérature pour enfants Andersen ; Marco Vigevani, administrateur délégué de l'Agence littéraire italienne, et Gian Mario Villalta, poète et directeur artistique du festival Pordenonelegge.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0