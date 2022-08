Le festival Agir pour le vivant revient pour une troisième édition

Le festival Agir pour le vivant est un événement à l’initiative de Comuna et des Éditions Actes Sud, en partenariat avec l’association du Méjan et l’université du Domaine du Possible avec 3 objectifs : agir concrètement et durablement, dans le temps et dans un territoire, susciter l’intérêt du plus grand nombre pour le vivant et la biodiversité, rassembler, témoigner, agir et initier des réflexions à l’échelle européenne.

7 jours, 150 intervenants, 9 lieux

Agir pour le vivant est un événement ouvert à tous les publics - citoyens, familles, vacanciers, jeunes, étudiants, militants, entrepreneurs, élus, artistes plasticiens, musiciens, poètes, etc. - au cœur de la ville d’Arles, à quelques encablures de la gare.

Le déroulement du festival se résume en 40 conférences, 50h de débats, 6 résidences de travail et de création : tables-ronde, résidences de travail, d'écriture et de découverte, ateliers-entreprises, expositions, films, spectacles, performances...). Vous pourrez donc accéder à 9 lieux et 6 soirées exceptionnelles pour réfléchir, comprendre, échanger, expérimenter, se faire plaisir.

À LIRE: Genève retrouvera son salon à Palexpo du 15 au 19 mars 2023

Et vous découvrirez des intervenants de tous les horizons : Alberto Acosta, Kader Attia, Shigeru Ban, Bili Bidjocka, Fabienne Brugère, Isabelle Delannoy, Cyril Dion, Aissatou Diouf, Camille Etienne, Séverine Kodjo Grandvaux, Eloi Laurent, Emmanuelle Grundmann, Olimpo Guajajara, Rob Hopkins, Achille Mbembe, Xavier Morin, Wilfried N’Sondé, Felwine Sarr, Marie Toussaint, Ernst Zurcher et tant d’autres.

Crédits visuel : Festival Agir pour le vivant