Jean-Jacques Sempé : record explosif pour une œuvre vendue aux enchères

L'encre de Chine et aquarelle 4th of July, réalisée pour la couverture de la revue The New Yorker du 6 juillet 1987, décroche la plus haute enchère de la vacation – le double de son estimation.

Outre ce fameux dessin, d’autres ont su charmer les acheteurs. Parmi les plus belles enchères, le poétique dessin Through the Looking Glass atteint le prix de 51.814 €.

Les scènes de vie parisienne ont particulièrement séduit les collectionneurs avec plusieurs lots ayant dépassé leurs estimations à l'image de deux dessins illustrant le Jardin du Luxembourg, adjugés à 45.495 € chacun (lots 1 et 27).

L'autobus, joli dessin en couleurs dépeignant une scène de la Ville Lumière la nuit, a quant à lui été remporté par un collectionneur européen pour le prix de 35.385 €.

Les dessins d'humour de Sempé ont également marqué la vacation avec notamment La demande en mariage, qui illustre avec poésie et humour la montée des animaux sur l'arche de Noé. Ce dessin a atteint le prix de 37.913 €.

Les dessins en couleur réalisés pour The New Yorker ont aussi enregistré de beaux prix. Le dessin Different Scales, à travers lequel on redécouvre la passion de Sempé pour la musique, changeait de propriétaire pour 39 176 € tandis que The Musicians in Central Park était adjugé 35.385 €.

Enfin, à l'heure où les Européens se passionnent pour le Championnat d'Europe de football 2021, une scène d'Entraînement de football, sport de prédilection de Sempé, et réalisée pour le magazine américain Sports Illustrated, a été adjugée 21.484 ,€.

« Cette vente historique confirme par ses records que Sempé est un artiste hors norme et intemporel qui nous procure beaucoup de bonheur », a déclaré Eric Leroy, expert Bandes Dessinées chez Artcurial.

Photographie : 4th of July, Encre de Chine et aquarelle sur papier pour un dessin publié en couverture de la revue The New Yorker, July 6, 1987. Signé et encadré. 53,50 × 35 cm.