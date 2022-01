Vincent Bolloré : “Beaucoup d'auteurs crèvent la faim

On n’apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Jeune banquier fringant quand il fut appelé au secours d'une société familiale menacée de faillite, Vincent Bolloré a défendu devant les sénateurs quelques convictions. La voix est ferme, le ton sans appel : un dirigeant de grand empire se tient devant des parlementaires qui tenteront de lui tenir la dragée haute. Mais depuis les 24,1 milliards € de chiffre d’affaires réalisés en 2020, l’ancien président du conseil de surveillance de Vivendi et du Groupe Canal Plus ne s’est pas vraiment laissé décontenancer. Pas même un peu.

“Le géant Vivendi c’est un petit nain“

Les sénateurs, particulièrement intéressés par les questions d’audiovisuel et de presse, en auraient presque oublié que dans l’empire Bolloré, se trouve le groupe Editis. Et prochainement Hachette Livre, dans le rapprochement entre Vivendi et Lagardère. Heureusement, Vincent Bolloré aura pensé à le rappeler à différentes reprises. Tout en ponctuant régulièrement son propos de cette assertion : « Ce n’est pas la réalité des faits que l’on est tout puissant. Nous sommes tout petits. » Ah, le référentiel…

Et l’auditionné d'asséner : dans la stratégie du groupe aucune intention politique, plutôt une perspective globale : celle de créer « un champion français de la culture », en mesure de lutter contre le soft power venu d’Amérique. « Nous nous sommes donné les moyens d’agir sur le long terme », insiste-t-il. En regard des capitalisations boursières d’autres opérateurs mondiaux — les GAFAs, qui en prendront poliment pour leur grade durant toute la séance — le groupe Bolloré semble bien anecdotique. Mais faut-il avoir une lecture mondiale ou hexagonale de la situation ?

Ni politique ni idéologie : de l'économie

De la même manière, Hachette Livre est le 3e groupe mondial, mais Editis le 19e. Des petits qui n’auront ni l’un ni l’autre eu les moyens de racheter Simon & Schuster, groupe éditorial américain en vente — qui devrait finalement être racheté par Penguin Random House, filiale de Bertelsmann, le concurrent allemand. Le tout pour la coquette somme de 2,2 milliards $, bien que le ministère de la Justice américain ait décidé de bloquer la transaction. Un point soigneusement omis par Vincent Bolloré, on comprend pourquoi.

À ce titre, le nœud gordien liant Hachette et Editis réside dans le probable abus de position dominante, qu'il importe de résoudre. Selon les dernières informations de ActuaLitté, deux scénarios sont à ce jour envisagés : d’une part, la cession de maisons d’édition soit d’Editis, soit de Hachette Livre. Ou, autre perspective, la vente de toutes les activités France de l’un ou l’autre des deux groupes.

Or, ce rendez-vous manqué avec Simon & Schuster illustre les regrets de Vincent Bolloré : un groupe comme Edithachette aurait pu, lui, se permettre un tel investissement. Le butin ne serait pas tombé dans l'escarcelle du voisin allemand. Car, ainsi qu'il le rappelle : « Les médias sont le deuxième secteur le plus rentable. Notre intérêt n’est pas politique, ni idéologique, mais économique. »

Si le groupe a connu une croissance ces cinq dernières années, il est surtout parvenu à se redresser, mais sans encore être en mesure de rivaliser encore avec les géants américains — sans même parler des acteurs asiatiques, non moins redoutables, souligne Vincent Bolloré.

L'aide aux créateurs

Tout y passera : l’interventionnisme de l’actionnaire dans ses différentes entreprises — fait dont il se défendra bec et ongle —, le rôle d’Éric Zemmour, autant que ses propos et condamnations, la gestion brutale des affaires ou encore les procès intentés « pour empêcher d’enquêter », pointe les sénateurs. Il fallait adresse et souplesse pour éviter les pièges et coups de hallebardes.

« Vivendi est un groupe qui, peut-être, est capable d’aller faire rayonner la culture française dans le monde, ou pas. L’aide aux créateurs est compatible avec la réussite économique », ripostera Vincent Bolloré, balayant les accusations à peine dissimulées de constituer, sinon d'encourager une presse d’opinion. Et plus encore, d’opinion et d’idéologie marquées à l'extrême droite…

La réalité entre les déclarations de l’actionnaire et les questions des sénateurs se trouve quelque part dans cette réponse de Vincent Bolloré : « Le groupe est tellement vaste qu’on peut en dire tout et son contraire. » Et même si concentration il devait y avoir, il croit « possible de rester dans la pluralité tout en gagnant de l’argent. C’est la taille des concurrents pose problème ».

L'édition en danger ?

Justement : reprenant l’exemple de Hachette Livre et Editis, ce mariage n’arrivera pas sans que les autorités n’interviennent. Vincent Bolloré critique alors le fonctionnement du modèle Disney, à 360° : « Pour qu’un auteur puisse rester chez vous, il faut lui donner un cadre rassurant. » Pas une machine hors norme. Et une fois de plus, il montrera une certaine sensibilité à l’égard des créateurs : « À part quelques auteurs qui gagnent beaucoup d’argent, beaucoup crèvent la faim. »

Plusieurs organisations d'auteurs ont déjà fait part de leurs inquiétudes, considérant que la fusion provoquera un bouleversement aux conséquences économiques cruelles pour les créateurs. « Comment la concentration excessive qui s’annonce, pour l’édition et pour la diffusion- distribution (Editis et Hachette réunis, cela veut dire la fusion entre Interforum et Hachette distribution), pourrait-elle garantir la diversité culturelle ainsi que l’indépendance et la pluralité éditoriales », interrogeait récemment le Conseil Permanent des Écrivains ?

Sur ce point, ripostera le rapporteur David Assouline, définitivement peu fan de son interlocuteur et de ses arguments. « La diversité risque d’être appauvrie quand c’est un même propriétaire qui contrôle quasiment toutes les maisons d’édition », lance-t-il en guise de conclusion. Pour le sénateur, la résistance aux GAFA par la constitution de grands groupes français — celui de Bolloré ici auditionné — ne répond que moyennement aux problématiques. Car la régulation introduite par le législateur se veut garante de la pluralité — des médias, de la diffusion culturelle, de la création. Une diversité menacée donc.

« Quand on lit des livres, on sait que le propriétaire… ou quand on veut faire un livre, eh bien s’il ne veut pas, ou s’il veut favoriser telle lecture, eh bien il a un pouvoir. Il en abuse ou pas, mais il a un pouvoir. […] Il faudrait accepter en se disant, pourvu que le propriétaire n’abuse pas de ce pouvoir. » Mais dans les faits, poursuit le rapporteur, l’interventionnisme de Vincent Bolloré serait avéré, malgré ses démentis.

Réputation usurpée ? Ou autocensure destinée à se protéger du courroux d’un actionnaire, dans le cas de média ? Pour l’avenir, « le groupe s’adaptera », insiste Vincent Bolloré. « Si c’est votre choix d’ouvrir la porte aux GAFAMs pour détruire Canal, c’est votre choix. […] Nous ne sommes pas là à dire aidez-nous ! » Les successeurs auront beaucoup à faire. Et de conclure : « La liberté d’expression est quelque chose de très important. Toutes les expressions se retrouvent sur le groupe. […] J’assume d’être paratonnerre. »

Vieux sanglier au cuir tanné

Dans la salve des attaques, on saluera tout de même l’intervention de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, dont on ignore si elle cherche un poste dans la future entité Vivendi. Cette dernière fera part de « tout son respect ». Elle pointera, avec plus de justesse, le comportement agressif de ses confrères, qu’elle déplorera.

Dès lors, que penser de cet étrange exercice ? D’abord, qu’à quelques infimes dérapages — attestant surtout que l’on avait affaire à un dirigeant ayant l’habitude de diriger — Vincent Bolloré a fait preuve d’un flegme, d'une impassibilité à toute épreuve. Le tout, sans se priver de piques bien senties, le tout avec une voix didactique. Mieux encore : il n’a surtout rien dit de significatif ou d’utile pour la Commission. Et comble : en focalisant l’attention sur Zemmour ou multipliant les arguments ad hominem, les sénateurs seront parvenus à rendre le bonhomme sympathique.

En matière d’enquête, Sherlock Holmes en rigole encore.

On n’en saura donc pas plus sur la fusion Edithachette, le sort des libraires devant ce géant, sur l’avenir de la pluralité des médias ou de la diversité des opinions. En revanche, à nul n’aura échappé la vision d’avenir : soit des champions se forment, bon gré, mal gré, soit l’américanisation du divertissement et des médias sera inéluctable. Le vieux sanglier « à la peau un peu abîmée » regrette les « procès d'intention sur des réalités qui n'en sont pas forcément », mais l'assure : « On s'adaptera. ».

À bon entendeur…

L’intégralité de l’audition est à retrouver en vidéo ci-dessous. Notons que la valse des auditions se poursuit pour l’industrie du livre : Bernard Arnault, PDG de LVMH passera au grill demain — son groupe possède quelques investissements dans la maison Gallimard. Puis viendra celui de Arnaud Lagardère, PDG du groupe éponyme.

Ou en podcast :

