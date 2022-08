Stephen King : “Le rachat d'éditeurs nuit aux auteurs

Durant les premières joutes du procès, chacun a logiquement défendu son pré carré : le ministère de la Justice (DoJ) estime que le rapprochement des deux groupes aura une lourde incidence sur les best-sellers et les avances que leurs éditeurs versent pour les séduire, autant que pour les garder. De leur côté, les avocats de PRH ne cessent de pointer le manque de connaissance des plaignants : un éditeur serait-il stupide au point de diminuer les à-valoir des écrivains, au risque de les voir passer à la concurrence ?

La mauvaise concentration

La comparution de Stephen King avait quelque chose d’inhabituel — dans un procès antitrust, les romanciers n’ont que rarement voix au chapitre. Le procès, qui durera deux à trois semaines, n’invitera pas beaucoup d’autres écrivains — et d’une certaine manière, King a su en jouer. Humour, douce indignation, il aura cependant répondu précisément, contredisant à l’occasion l’avocat du DoJ.

Ainsi, il rappelait que l’entreprise S&S avait récemment subi une concurrence plus agressive dans l’édition de livres de la part d’un certain Amazon. Alors les Big Five, surnom désignant ces cinq grands groupes éditoriaux, savent aussi bien serrer les coudes.

Reste que Stephen King n’apprécie pas l’idée de ce rachat : c’est volontairement qu’il a décidé de témoigner, pour abonder dans le sens du gouvernement. « Je suis venu parce que je crois que la concentration nuit à la compétition. » Et d’ajouter que l’évolution du secteur « rend les moyens de vivre de plus en plus difficiles pour les écrivains ».

Dans une image très évocatrice, il compare même la promesse d’une compétition maintenue entre les deux structures, une fois rapprochée, à « un mari et une épouse, enchérissant l’un contre l’autre pour l’achat de la même maison ». Peu probable, donc, que l’on voit les maisons d’édition appartenant à une même entité, se faire des politesses.

Le goût de l'indépendance

En revanche, la question des avances ne l’inspirait pas des masses : il s’agit pourtant là du point central de l’argumentaire juridique du DoJ. Les auteurs percevant plus de 250.000 $ deviendraient les premières victimes de cette concentration. Et l’avocat de PRH, Daniel Petrocelli, n’aura pas souhaité l’interroger plus en avant – ajoutant qu’il préférait prendre un café avec l’auteur à la fin de l’audience.

Or, et c’est prévisible, King bénéficierait certainement de l’accord entre PRH et S&S, mais depuis longtemps, le maître de l’horreur a privilégié des intérêts plus personnels que financiers. S’il publie toujours chez Scribner, filiale de Simon & Schuster, il a fait paraître chez un indépendant, Hard Case Crime, plusieurs thrillers.

En 2005, quand l’éditeur lui demanda un texte de présentation, King lui rédigea un roman à la place, The Colorado Kid. On sait également qu’il a placé des textes chez des indépendants, estimant que ces récits n’auraient pas la dimension commerciale que l’on attend, justement, chez les Big Five, souligne l’AP.

D’ailleurs, Stephen King n’est pas un Américain banal : en 2012, il avait appelé le gouvernement à cesser les réductions d’impôts pour les riches. Une classe sociale à laquelle il appartient, évidemment et en toute conscience. « En Amérique, nous devrions tous payer notre juste part », avait-il déclaré au Daily Best.

Un autre point que l’administration Biden gagnerait à écouter, dans sa perspective de limiter les logiques de fusion au sein des différentes industries ?

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0