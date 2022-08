BSF dresse un bilan de ses actions à destination des réfugiés d'Ukraine

Bibliothèque sans frontières s’engage auprès des réfugiés ukrainiens à travers quatre grands axes de développement. L’ONG fait à présent un point sur la situation et sur les initiatives qu’elle a entreprises depuis le début de l’offensive russe, le 24 février dernier pour les quelque 8,4 millions de personnes ayant fui le pays.

Dix centres Ideas Box ont été créés pour l’occasion. Cinq ont été déployés aux frontières de l’Ukraine en Pologne et en Moldavie, cinq autres sont en cours de déploiement au cœur du pays. Les Ideas Box sont des médiathèques mobiles et connectées.

Livres en ukrainien, jeux, film, matériel créatif, contenus numériques sur tablette ou liseuse sont autant de ressources mises à disposition des personnes réfugiées, « souvent des femmes et des enfants en situation de grande vulnérabilité », précise le communiqué.

« À ce jour, l’Italie recense environ 141.000 réfugiés ukrainiens, la France 88.000 et la Belgique 49.000. » C’est pour eux que onze « bibliothèques d’urgence » ont été mises en place en France et en Italie dans les centres d’accueil et d’hébergement. Neuf autres sont en cours de déploiement, notamment en Belgique.

Une nouvelle fois, les personnes réfugiées peuvent y trouver des livres en ukrainien, des jeux ainsi que du matériel créatif. Il s’agit maintenant de s’assurer que les bibliothèques sont là où les gens en ont besoin, en suivant avec attention les nouvelles géographies de répartition nationale des personnes déplacées, explique BSF.

L'importance de l'apprentissage

En avril, BSF notait « un taux de scolarisation élevé et rapide des enfants ukrainiens arrivant en France ». Afin d’accompagner au mieux l’intégration des réfugiés, un kit de ressources pédagogiques a été créé à direction des enseignants, bénévoles et autres médiateurs.

Ces kits sont principalement à destination des enfants non scolarisés et visent à créer un réseau de tutorat. Accueil et accompagnement d’un point de vue psychosocial, apprentissage de la langue française, orientation et assistance des parents et des proches, ces contenus sont diffusés auprès des acteurs de terrain.

Enfin, une application mobile d’apprentissage du français depuis l’ukrainien et le russe est en cours de développement. Pensée pour une initiation rapide et pratique à la langue du pays accueillant, elle se base sur la technologie Kajou, créée par BSF. La version alpha était annoncée pour mi-juillet et la version bêta devrait survenir pour le mois de septembre.

Apprendre, certes, mais aussi comprendre et apprivoiser à travers une bibliothèque de contenus culturels et d’information. Ce dernier, divisé en chapitres thématiques, se découpera comme suit : un dialogue sous forme de podcast, suivi d’exercice pratique. Des leçons vidéo pour approfondir les points de grammaire, de vocabulaire ou de prononciation spécifiques seront accompagnées d’un lexique écrit et audio. Enfin, des ressources culturelles et des informations thématiques seront mises à disposition des apprenants.

Crédits photo : Activités dans l’Ideas Box du centre d’hébergement de Hrubieszow, Pologne © BSF