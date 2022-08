États-Unis : le récit d'une révolte carcérale (presque) autorisé dans les prisons

L’historienne et professeure à l’Université du Michigan Heather Ann Thompson a reçu le prix Pulitzer de la catégorie histoire en 2017, entre autres récompenses, pour son travail sur Blood in the Water. Elle y retrace le soulèvement meurtrier de l’Attica en 1971 et son héritage. Mais depuis sa publication en 2016, une part de la population américaine n’avait encore pu le lire : les personnes incarcérées au sein de l’établissement correctionnel d’Attica ainsi que dans d’autres prisons de l'État de New York.

Le livre est l’un des récits les plus détaillés de la révolte de 1971, où plus de 1300 détenus sont parvenus à prendre le contrôle d’une partie de l’Attica, prison du nord de l’État de New York, pour protester contre des années de mauvais traitement. Soldats et gardes de l’État ont alors lancé des gaz lacrymogènes dans la cour de l’établissement, avant de tirer à l’aveugle des centaines de balles dans la fumée, tuant 32 détenus et 11 membres du personnel. Aucun agent des forces de l’ordre n’a été jugé pour avoir participé au massacre.

L’autrice a intenté une action en justice au mois de mars dernier, afin de faire valoir le premier amendement de la constitution contre la censure appliqué à son livre. « Les gens ont le droit de lire et les gens ont droit à l’histoire », affirme-t-elle dans un communiqué. La semaine dernière, le bureau du procureur général de l’État a écrit à un juge fédéral de Manhattan, assurant que le procès souhaité par Thompson devait être rejeté.

L'autrice demandait une ordonnance du juge interdisant au Département des services correctionnels et de la surveillance communautaire de bloquer la distribution de son livre. Elle exigeait également la mise en place d’un système par lequel elle puisse être informée si l’agence censurait à nouveau un exemplaire qu’elle enverrait à un prisonnier.

À une condition

Le bureau a déclaré que les responsables des services correctionnels avaient levé l’interdiction et que les « populations carcérales » de New York pouvaient désormais lire l’édition de poche de Blood in the Water, à une condition. Une version spéciale, avec deux pages supprimées, sera mise à la disposition des détenus.

Ces deux pages représentent une carte détaillée de l’établissement correctionnel d’Attica et apparaissent au début du livre broché. Les avocats de l’État ont ajouté que cette double page serait retirée pour « des raisons de sécurité ». Pour autant, le verso d’une des pages incriminées présente la liste des personnes décédées lors de la révolte. Cette dernière sera incluse dans les ouvrages, grâce à une page volante supplémentaire.

Si un prisonnier demande une copie reliée de Blood in the Water, dans laquelle cette carte est imprimée sur la couverture arrière, il lui sera fourni une version brochée et expurgée par le département, insistent les avocats.

Les autorités justifient l’interdiction de certains ouvrages dans les centres d’incarcération par l’accès à des informations telles que des instructions sur la fabrication d’armes ou encore sur les moyens d'évasion. Des problématiques de sécurité découleraient de la lecture de tels documents...

Une décision insuffisante

La ligne de l’État de New York est « d’encourager les détenus à lire des publications provenant de sources variées, si ces documents ne les encouragent pas à adopter un comportement susceptible de perturber le bon fonctionnement des installations. Par exemple, les ouvrages ne doivent pas décrire de technique de crochetage ou inciter à la désobéissance envers les forces de l’ordre. »

Pour autant, ce lundi les avocats d'Heather Ann Thompson ont écrit au juge Edgardo Ramos pour assurer que le procès ne pouvait être rejeté. Sans l’ordonnance d’un juge, rien ne garantit que l’agence correctionnelle « ne reviendra pas à ses anciennes habitudes » explique le New York Times. Porte-parole des services correctionnels, Thomas Mailey a refusé de commenter le litige en cours.

Crédits photo : Sara (CC BY-ND 2.0)