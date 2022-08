L'éveil de Dana : un Liban où réalité et virtuel se confondent

L’offre d’Arte se démultiplie, et plus particulièrement sa collection Héroïnes en séries, amorcée en février dernier. Neuf projets audiovisuels, émanant de sept territoires, avec toujours des femmes au cœur des récits. Avec L’éveil de Dana, on plonge dans un entre-deux, confrontation entre les mondes réels et virtuels, propres à nos sociétés modernes.

À Beyrouth, après un coma de douze ans, Dana réapprend à vivre auprès d’une famille en apparence aimante, qui dissimule secrets et trahisons. Victime collatérale de l’attentat contre l’ancien Premier ministre Rafiq Hariri, elle doit s’adapter à un monde d’après marqué par l’omniprésence des réseaux sociaux.

Entourée de sa famille, et avec l’aide de ses sœurs Lama et Jinane, elle se remet petit à petit et découvre ainsi le monde connecté qui l’entoure. Alors qu’elle se construit une nouvelle vie avec un travail, des amis et l’amour, d’anciens secrets de famille et des trahisons passées menacent de détruire, une nouvelle fois, la vie de Dana.

Première série libanaise à être diffusée aux États-Unis, en Allemagne et en Australie, L’éveil de Dana nous catapulte « dans un futur proche où rien n’est plus pareil et où le numérique est devenu omniprésent », indique Arte.

Réalisé par Sandrine Zeynoun et Mazen Fayard, on peut en retrouver la bande-annonce américaine, pour s’en faire une première idée.