Scorsese change Leonardo DiCaprio en marin, pour Apple

On prend les mêmes — autrement dit les acteurs et sociétés de production qui ont adapté le dernier livre de Grann, Killers of the Flowers Moon sorti en avril 2018 chez Simon & Schuster sous le titre Killers of the Flower Moon. Oil, Money, Murder and the Birth of the FBI — et on leur confie le prochain livre.

Quant à The Wager, on s’attendra à ce que les éditions du Sous-Sol s’y intéressent, ayant fait traduire par John-Frédérik Hel Guedj le dernier titre de Grann, The White Darkness. [Ndlr : l'éditeur nous confirme non seulement son intérêt pour l'ouvrage, mais plus encore, la publication prévue en septembre 2023, par le même traducteur, voilà qui est dit !]

Le récit s’ancre dans les années 70, lorsqu’un bateau avec une trentaine d’hommes pour équipage arrive sur les côtes brésiliennes. Une embarcation mal en point et des matelots pas en bien meilleur état : ils poursuivaient un navire de la flotte espagnole, et ont fini par s’échouer sur une île proche de la Patagonie, à la pointe de l’Amérique du Sud.

Cette aventure qui fait d’eux des héros… jusqu’à l’arrivée d’un autre navire, plus amoché encore : à son bord, trois hommes, qui accusent les marins du premier bateau d’être des mutins. Pour démêler le vrai du faux, l’Amirauté britannique organisa un procès destiné à faire le jour sur les événements insulaires.

En avant la production

Alors que la production de l’adaptation de Flower Moon — où l’on retrouve également Robert De Niro — vient de s’achever, DiCaprio et Scorsese remettent le couvert. Ils sortent d’un drame policier qui se déroule dans l’Oklahoma des années 20, sur fond d’industrie pétrolière, pour s’aventurer sur les sept mers.

Aucune date en revanche pour The Wager, mais l’enthousiasme des équipes d’Apple pour la production précédente aura prolongé la relation avec le réalisateur, les studios de production et l’acteur. En attendant que la postproduction pour Flower Moon s’achève et que sorte le film.

