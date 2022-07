Avengers, Black Panther, She-Hulk : Marvel joue avec le coeur des fans

Le dernier opus consacré à Thor n’a pas manqué de faire rire dans les salles, tant le personnage a troqué sa superbe divine pour une posture plus bouffonne. Et pour autant attachante. À l’occasion de la Comic Con, Marvel Studios a remis les pieds à San Diego, après trois années d’absence.

En 2019, Kevin Feige venait pourtant les bras chargés de cadeaux et de promesses : Black Widow, WandaVision ou encore Loki, de quoi faire sourire les fans.

Sauf que, pandémie oblige, encore et toujours, les plans se sont bousculés, les reports multipliés et 2022 devait marquer un grand coup. Les adaptations tirées de l’univers Marvel sont établies en différentes phases : la fin de la 4e a été dévoilée, la 5e balayée… mais Feige aura gardé le meilleur pour la fin, en proposant au public « de jeter un œil avec moi jusqu’à la phase 6 ».

Des images dévoilées de She-Hulk, de Ant-Man & The Wasp : Quantumania, Secret Invasion ou encore le volume 3 de Gardiens de la Galaxie : l’univers aura chaud ces prochaines années. Heureusement, les superhéros sont là. À ce titre, She-Hulk dispose de quelques images, à voir ci-dessous :

Et puis, en avant-première mondiale, fut diffusée la bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever. Et là, ce fut l’orgie. Rendez-vous en novembre, si l'on parvient à attendre. Sinon... il faudra patienter. Un triomphe, cependant : le précédent opus datait de 2018 et le décès de l'acteur Chadwick Boseman, aka T'Challa, avait plombé le moral de tout le monde.

Mais, évidemment, ce sont les Avengers qui recueillent le plus de succès : en dévoilant non pas un, mais bien deux films, Feige a manqué de faire s’évanouir son auditorat. Depuis 2019, Endgame a amplement marqué les esprits — et la trésorerie de l’entreprise, avec quelque 2,8 milliards $ de cagnotte.

Les deux opus, attention, ne verront le jour qu’en 2025, mais il n’est jamais trop tôt pour entamer la promotion : Avengers: The Kang Dynasty et Avengers: Secret Wars resteront dans la continuité des précédentes productions, promis (sorties le 2 mai et le 7 novembre, 2025, attention...). Mais de là à en dire plus, jamais. En revanche, ils marqueront la fin d’une époque, à travers 10 films tout de même.

Aux inconditionnels, il est donné de revivre les annonces réalisées, afin de vibrer au rythme des encouragements et de l’enthousiasme des quelque 6000 personnes présentes. Ce Hall H, qui à San Diego, a fait recette, n’attend plus que 2023 et la suite des projets pour exploser.

Propriété de Disney, Marvel produira par ailleurs plusieurs fictions pour le compte de Disney +, le service de streaming : I Am Groot est à prévoir, ainsi qu’un spécial Daredevil.

illustration : Marvel