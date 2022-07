Ukraine : des bibliothèques font parvenir des livres aux réfugiés

Forcés à l'exil par la guerre de Vladimir Poutine, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge dans des pays d'Europe, dont la Pologne, en premier lieu. Mais ils sont aussi 8 millions, au moins, à avoir quitté leur domicile pour des raisons de sécurité, avant de se retrouver sur les routes ukrainiennes, en quête d'un endroit où s'abriter.

Dans ces conditions difficiles, le lien à la culture et à la lecture se distend facilement. Jusqu'à disparaitre, parfois, face à l'impossibilité de se procurer des ouvrages adaptés et en ukrainien, dans les autres pays d'Europe.

Des réseaux d'accès aux livres et à la lecture se sont toutefois organisés : parmi les plus solides, « #Книжки_вслід », un hashtag qui a permis à de nombreuses familles ukrainiennes d'obtenir quelques ouvrages. « Les livres vous suivent » est une initiative montée dès le mois de mars dernier, quelques jours après le début des hostilités russes.

La bibliothèque publique Lessia Oukraïnka — poétesse ukrainienne (1871-1913), de Kyiv, est à l'origine de cette chaine de solidarité qui a déjà assuré la distribution de 2700 livres en ukrainien dans plusieurs villes d'Europe. Olga Romanyuk, directrice de l'établissement, se souvient d'un mouvement assez spontané, en mars, « de collecte de livres en ukrainien pour les bibliothèques de Cracovie [Pologne] et Vilnius [Lituanie], sans encore savoir comment les expédier là-bas ».

La bibliothèque Lessia Oukraïnka avait signé, dans les années précédant la guerre, des accords de coopération et de jumelage avec les établissements de ces villes, ce qui facilitait grandement le dialogue.

Comme un morceau de terre natale

Au départ, les ouvrages d'un fonds déjà existant ont été disséminés, avec l'aide de volontaires, dans différentes villes d'Europe par l'établissement, mais, rapidement, des demandes spécifiques ont commencé à affluer. Harry Potter, bien sûr, mais aussi Charlie et la chocolaterie, des livres d'images et des encyclopédies font partie des titres les plus demandés par les enfants et leurs parents. Évidemment, les manuels scolaires sont aussi particulièrement recherchés, pour tenter de préserver l'apprentissage des plus jeunes.

« Un livre dans votre langue ! C'est comme un morceau de votre terre natale, de votre domicile, du lieu d'où vous venez et que vous n'êtes pas sûr de revoir avant longtemps », explique Olga Romanyuk à Вечірній Київ.

Réception de colis de livres à Cologne, en Allemagne

De nombreux participants ont rejoint l'initiative « #Книжки_вслід », aidant à former ses réseaux : de simples lecteurs, mais aussi des éditeurs, comme la maison Klio, des bibliothèques universitaires ou encore l'association des bibliothécaires ukrainiens.

Prague, Karlsruhe, Leipzig ou encore Cologne ont vu arriver des colis remplis de livres en ukrainien, partout où des réfugiés, en particulier de jeunes réfugiés, ont trouvé un abri, liste le Kyiv Post. Si la Pologne reste le principal pays où sont envoyés les ouvrages — plus de 3,5 millions d'Ukrainiens y ont trouvé refuge depuis le début de la guerre, dont 94 % de femmes et d'enfants —, le réseau « #Книжки_вслід » cherche à s'étendre vers l'Espagne et la Finlande.

Dossier : La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0