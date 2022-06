Erri de Luca parti en aide à l'Ukraine dans un convoi humanitaire

Anetta Antonenko, fondatrice de la maison à qui elle a donné son prénom, publie les ouvrages d’Erri de Luca en Ukraine. « C’est dans les pires heures de la guerre que se révèle la véritable nature de l’individu », indique-t-elle dans un post qui raconte cet engagement de l’auteur, traducteur et poète.

Dès les premiers jours du conflit, il n’a pas laissé planer de doutes quant à ses prises de position : « Les justes, dans cette guerre ? Ce sont les Ukrainiens qui résistent et les Russes qui se rebellent contre Poutine », déclarait-il début mars. Et durant le Salon du livre de Turin, invité le 22 mai, il récidivait : « La guerre en Ukraine est une blessure qui nous touche tous. […] Ici, aujourd’hui, l’Ukraine est une plaie ouverte que nous portons tous : […] ce n’est pas d’un matche de football, dont on parle, mais d’une guerre, meurtrière. » (voir La Repubblica)

En outre, et malgré une attitude de rejet de la violence, Erri de Luca plaidait en faveur d’une aide immédiate à la résistance ukrainienne, de sorte qu’elle repousse, le plus rapidement possible, l’invasion. « Une attitude comme “que le meilleur gagne” ne met fin ni à l’histoire ni à la situation. Dans ce sens que, même si l’Ukraine devait capituler militairement, et cela n’arrivera pas, ils n’abandonneront jamais, commencerait alors une guérilla. Une guerre totale, faite d’agressions, d’embuscades, jusqu’à ce que les envahisseurs partent. Ils ne s’arrêteront jamais, aussi la population civile ne sera pas épargnée », notait-il en avril dernier.

Engagement sur le terrain

À l’instar de l’écrivain serbe Volodymyr Arsenievich, fin mars, Erri de Luca avait déjà pris part à une première mission : il s’agissait d’un convoi humanitaire à destination de Sighetu Marmatiei — ville à la frontière de la Roumanie et de l’Ukraine.

Dans Le Monde, il en avait raconté le périple, dans une traduction assurée par Danièle Valin : « La transformation en peuple de personnes qui, peu de temps avant, avaient encore des vies individuelles, des projets, des nécessités propres, part de leur comportement. Brusquement, ils se taisent, plongés dans leurs pensées, leurs peurs, leurs préoccupations. Brusquement, ils parlent en disant les mêmes phrases, en faisant les mêmes gestes. C’est aux enfants qu’on voit la transformation des individus en peuple, union de destin et de condition. »

Et pour la seconde fois, donc, mi-mai, il a reconduit cette expédition, parcourant de nouveau ce trajet vers le centre d’une Europe où l’Ukraine devient la nouvelle frontière avec un ailleurs. Un autre centre de l’Europe, en somme.

Il en a d’ailleurs fait état sur le site de sa Fondation : « Avec la camionnette venant à 1500 km à l’est, Giacinto et moi apportons une collecte d’aides italiennes. Nous apportons une goutte dans le désert, dans un endroit où aucune goutte n’est gaspillée. Chaque guerre semble minuscule en regard de l’existence. Chaque guerre apporte de la valeur aux voyages de ces gouttes. »

Avec un regard et une humanité intenses : « Partout, nous sommes invités à table, même si, comme le disait Giuliano dans les convois de Bosnie, “Ils n’ont pas un œuf à partager en deux.” On répond que nous devons continuer, mais que nous reviendrons. Je le promets. »

