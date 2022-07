Légion d'honneur : littérature jeunesse et enfance, en ce 14 juillet

Certains y voient l’intervention in extremis de la nouvelle locataire de Valois, Rima Abdul Malak, ayant rectifié le tir. D’autres un dernier pied de nez de La Castafiore, ainsi surnommée en souriant, dans l’industrie. Après l’épisode du 14 juillet 2021, où le ministère de la Culture avait réussi le tour de force de ne faire figurer aucun acteur de l’industrie du livre, la présence de Marlène Jobert, comédienne, mais également autrice et lectrice de nombreux ouvrages jeunesse, semble avoir corrigé le tir.

On lui doit ainsi de nombreux récits classiques – Peter Pan, Ali Baba, La Princesse au petit pois ou encore La petite sirène. Mais également des Contes qu’elle avait signés, et qui furent adaptés en série en 2017.

Cherry on the cake, communication ou posture, qu’importe, la nouvelle ministre, pour célébrer le 14 juillet, offre un extrait de Victor Hugo, tiré du poème Célébration du 14 juillet dans la forêt. On endosse le costume ou non...

Les plus observateurs noteront la présence d’Isabelle Filliozat, psychologue, qui reçoit le grade de Chevalier. Elle a également fait paraître plusieurs dizaines de livres sur l’enfance (Marabout, Nathan, JC Lattès, Jouvence ou encore Leduc. s).

Citons également Jean-Claude Mourlevat, auteur et traducteur, dont les ouvrages jeunesse sont réputés — et qui fut le premier auteur français à recevoir le prix Astrid Lindgren, récompense suédoise, souvent présentée comme le Prix Nobel de la littérature jeunesse. Lui passe au rang d’Officier. Sauf que la première doit son grade au Premier ministre et que le second au ministre de l’Éducation nationale.

À LIRE: Mourlevat : “Auteur jeunesse, cela m’agace quand c’est méprisant“

Comble : Roselyne Bachelot, elle, figure dans cette promotion, accédant au grade de Commandeur. Elle qui avait réussi le tour de force en juillet 2021, à éviter soigneusement de faire figurer dans la liste des 467 personnalités décorées le moindre acteur de l’édition française.

Alors que Partir en livre, le festival du livre jeunesse bat son plein, jusqu’au 24 juillet, la récompense napoléonienne opère ici un joli clin d’oeil. « 27,7% des décorés appartiennent au domaine économique, 22% au secteur public, 18,3% œuvrent dans le domaine santé-social humanitaire, 11,3% sont impliqués dans l’enseignement et la recherche, 7% s’investissent dans le domaine de la culture et de la communication, 6,7% sont des élus et assimilés », rappelle par ailleurs l’institution.

crédits photo : Chancellerie de la Légion d'honneur