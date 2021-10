Jean-Claude Mourlevat : ”Auteur jeunesse, cela m'agace quand c'est méprisant

« Je l’ai lu, mais il est exagéré de dire que j’ai grandi sans livres », corrige-t-il tout de suite. « Mon père en a lu deux et demi, les miens — il est mort avant de finir le troisième. Ma mère les a tous lus, parce qu’elle a vécu plus longtemps. La réalité est que nos parents — je suis le cinquième d’une famille de six enfants — n’étaient pas portés sur la lecture. D’ailleurs, la musique, les livres, comme l’envie de voyager, je les dois à mes frères et sœurs. »

“Vous existez...”

Modeste, Jean-Claude Mourlevat se présente comme un rescapé : « Nous avions une tante qui vivait à Clermond Ferrand : depuis notre coin de campagne, ça ressemblait à New York ! Elle était férue de disques, de livres, et à sa mort, soudainement, tout cela est entré dans nos vies. La maison n’en comptait aucun, et soudainement, s’en trouva remplie. »

Et peut-être est-ce ainsi que, même si l’entrée en littérature se fit tardivement, le goût pour les histoires était très prononcé, dès le plus jeune âge. « Les tablées comptaient toujours une dizaine de personnes, alors pour gagner la parole, il fallait se montrer inventif, drôle : inventer des récits qui allaient capter l’attention. J’adorais cela. D’ailleurs, la nuit, partageant une chambre avec mon plus jeune frère, nous nous en racontions : il commençait en posant un cadre, j’ajoutais un personnage, et nous alternions les péripéties. »

CHRONIQUE: Jefferson, hérisson détective

Il marque une pause et sourit : « Je ne l’avais jamais dit, mais Jefferson mon dernier livre, fait partie de ces histoires débutées avec mon frère : celle d’un hérisson qui voudrait se rendre chez le coiffeur. Quand je lui en ai reparlé, il ne s’en souvenait pas — d’ailleurs, ce n’est pas la même que celle de notre enfance que j’ai fait paraître. »

Auteur de littérature, tout court — « être désigné et classé comme auteur jeunesse, ça m’agace, quand c’est méprisant ! » — il a touché le Graal avec le prix Astrid Lindgren. « En correspondant avec un auteur belge qui l’a reçu [Bart Moeyart en 2019, Ndr], il m’a indiqué de faire attention aux commentaires des douze jurés. Parce qu’ils lisent véritablement les œuvres, s’en font traduire en suédois pour lire plus. Je les ai rencontrés la semaine passée : la première parole que j’ai eue pour eux, en anglais, ce fut : “Alors, vous existez…” ! »

“Faut que ça caille !”

Les jurés ont en effet salué la dimension intemporelle des œuvres de Mourlevat avec des récits qui abolissent le temps et l’espace. Touchant, flatteur, mais ô combien proche de la réalité : « Pour capter la vérité, j’ai besoin de distance, avec une dose de fantastique : mes récits sont réalistes, mais je suis moins à l’aise avec cette matière. J’aime, de toute façon, ces histoires éternelles que sont les contes. »

Le tout couronné d’un imaginaire qui ne s’encombre de rien : Le Combat d’hiver, écrit en 2004, « je ne connaissais pas le terme de dystopie à cette époque. Et il ne m’intéresse pas plus depuis. Le récit commençait de façon très réelle, jusqu’à ce qu’apparaissent des hommes-chiens. J’ai souri, pris du recul : est-ce que cela allait être amusant ? La réponse fut oui. J’ai alors continué ».

Le texte puise également dans des souvenirs d’enfance : huit années d’internat, à partir de 10 ans, et une période de grande souffrance. Écrire aide à libérer des griefs, auxquels s’ajoute « une liberté de l’inconnu lié au récit que j’aime profondément ». Mais en revenant à ses autres livres, il admet : « J’ai ce goût pour le froid, l’errance, la solitude, les personnages qui partent en quête de chaleur. Peut-être que mon enfance en Auvergne n’y est pas étrangère : on revenait dans la neige vers la maison où attendait un bol de cacao. Cela a créé des obsessions. Les romans de chaleur, j’ai essayé, avec des moustiques et du soleil, mais ça ne marche pas : dans mes livres, faut que ça caille. »

Que ça caille et que les personnages accèdent aussi à un statut plus grand, plus humain. « Je mets de ce que je suis dans ces livres, de ce que je vois du monde, des rapports entre les êtres. Alors, presque toujours, mes personnages ont une humanité et une générosité profondes. Je n’ai pas envie de passer trois cents pages avec un sombre connard. Une dizaine, oui, avec plaisir, et je le rendrai pervers, tordu, méchant, pour qu’il soit plus drôle », s’esclaffe-t-il, quasi tenté de s’y mettre de suite.

Car Jean-Claude Mourlevat est le chantre d’un humanisme sincère. « Dans La Ballade de Cornebique (2003, Folio Junior), Cornebique reste mon personnage favori : il n’a pas inventé la machine à courber les bananes. Mais il a un profond courage, une bonté d’âme. C’est ainsi : tous mes héros sont les avatars d’une seule matrice… »