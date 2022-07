Au Centre Pompidou-Metz, la science-fiction et l'art de l'anticipation

« La science-fiction, c'est l'art du possible », rappelle le Centre-Pompidou de Metz, citant Ray Bradbury. Ou la littérature du “Et si...”. Du 5 novembre 2022 au 17 avril 2023, le musée d'art contemporain souhaite remettre en avant le lien très fécond entre les récits de science-fiction et les arts visuels et plastiques.

« [D]epuis l’exposition historique Science-fiction que Harald Szeemann a organisée en 1967/68 à la Kunsthalle de Berne, aux Musée des Arts Décoratifs de Paris et à la Kunsthalle de Düsseldorf, un temps donc où la SF avait le vent en poupe, peu de projets d’envergure furent dédiés à son mariage fécond avec l’art », relève en effet le Centre.

L'exposition réunira plus de 180 pièces, de la fin des années 1960 à nos jours, sur 2300 m2 au sein de la Galerie 3 et de la Grande Nef de l'établissement. Le commissariat de l'exposition est assuré par Alexandra Müller, chargée de recherche et commissaire au sein du Centre Pompidou-Metz.

Parmi les pièces exposées, citons des travaux d'Anna Uddenberg, du groupe d'architectes italiens Superstudio (1966-1982) ou encore des collages de Linder Sterling, ce qui donne un aperçu de la variété des supports d'expression présentés au sein de l'exposition.

« [N]ombre d’artistes s’inspirent de l’univers de la science-fiction pour mener des réflexions critiques », souligne encore l'institution. « Elle peut plus finement et profondément que d’autres genres interroger les potentiels de l’humain en dépassant notamment les clivages entre science, éthique et politique afin de poser un regard “extérieur” sur l’humanité et ses inventions. »

Photographie : le Centre Pompidou-Metz (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)