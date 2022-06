24 artistes illustrent une édition des nouvelles de Philip K. Dick

On déboursera 125 $ (120 €) pour se rendre propriétaire de ces deux volumes reliés de nouvelles choisies par la maison londonienne, soit 648 pages de textes et d'illustrations. Parmi elles, on retrouve notamment les célèbres Rapport Minoritaire, adapté au cinéma par Steven Spielberg, La Fourmi électrique, ou encore Paycheck, adapté pour le grand écran par John Woo (traductions des romans en français par Hélène Collon).

Pour ce coffret par The Folio Society, le romancier de science-fiction et inconditionnel de Philip K. Dick, Jonathan Lethem, a également fourni une introduction. Les transcriptions en images de l'imaginaire dickien ont elles été réalisées par des artistes de plusieurs pays, notamment américains et britanniques, mais également avec le concours d'illustrateurs d'Allemagne, de Norvège ou encore des Pays-Bas.

Une édition complète des nouvelles de l'auteur d'Ubik a également été publiée par la maison londonienne. Cette dernière réclame cette fois-ci de casser sa tirelire... En effet, Complete Short Stories, en quatre volumes et 2560 pages, où on retrouve les 24 artistes, monte à 745 $ (710 €). Quatre tomes tirés à 750 exemplaires et numérotés à la main. Les aficionados ne se sont pas découragés : en moins de 48 heures, le stock était écoulé.

La France, terre historique de dickiens

En 2020, Gallimard éditait les nouvelles complètes de l'écrivain américain. En deux tomes, cette édition propose de redécouvrir l’intégrale des quelque 120 nouvelles rédigées entre 1947 et 1981, dans l’ordre chronologique de leur composition. Publié dans la collection Quarto, Laurent Queyssi s'est vu confier la composition de ces ouvrages.

Parues initialement dans des périodiques de science-fiction (Amazing Stories, Galaxy, Worlds of Tomorrow, If, Magazine of Fantasy and Science-Fiction, Astounding), elles ont fait l’objet d’anthologies aux États-Unis, puis en France dans les années 1990 et au début des années 2000 chez Denoël.

Rapport Minoritaire, illustré par Dave McKean.

A l'initiative de J'ai lu, des titres comme Blade Runner, Ubik, Le Bal des schizos, Les Clans de la Lune alphane, Le Temps désarticulé, ou encore Le Maître du Haut Château ont profité d'un retour dans l'actualité en 2022. En tout, 26 ouvrages. En parallèle, La Trilogie divine (Trad. Robert Louit, Alain Dorémieux, Gilles Goullet) et Invasions divines (Trad. Hélène Collon), la biographie de référence de Lawrence Sutin, sont ressortis chez Denoël en février de cette année, dans la collection Lunes d’encre.

Aux Etats-Unis, l'écrivain est devenu en 2007 le premier auteur de science-fiction à être publié dans la prestigieuse collection de la Library of America, équivalent de notre Pléiade héxagonale.

Crédits : The Folio Society