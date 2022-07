Frais de port : Amazon demande le tarif Livres et brochures en France

Nextory, l'un des services de livres en streaming, numériques et audios, à la croissance la plus rapide en Europe et en France, lève de nouveaux fonds pour financer son expansion internationale. Au total, près de 10 millions d’euros (9,4 millions €) ont été injectés dans l’entreprise par les investisseurs existants tels que Industrifonden, Acacia et LK Finans.