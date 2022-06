Un papillon bleu pour représenter les bibliothèques françaises

Ce 29 juin, la médiathèque Françoise Sagan, à Paris (10e arrondissement), a accueilli la révélation du projet lauréat, retenu dans le cadre de l'appel pour la création d'une enseigne nationale commune aux bibliothèques. Rappelons que 5 propositions avaient été retenues pour la phase finale, départagées par un vote du public.

L'enseigne imaginée par Olivier Douzou, Édith Clavel et David Fourré a retenu l'attention du public, par les votes, mais aussi du comité de pilotage et du jury, ce dernier ayant le dernier mot pour départager les propositions. Le jury réunissait Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, auteure de la proposition de loi sur les Bibliothèques ; Frédérique Bertrand, auteure illustratrice, artiste ; Ox, artiste, et Éric Fottorino, journaliste et écrivain.

Le papillon bleu retenu évoque à la fois le lieu de rencontre, par les ailes croisées, le lieu d'accueil, par les cœurs que figurent les ailes, qui dessinent aussi le « B » de bibliothèque. Le support central, quant à lui, évoque le dos d'un livre et le papillon, dans son ensemble, en appelle aux sensations de liberté et de calme.

L'enseigne, en volume et lumineuse, est présentée comme un livre qui s'ouvre. Comme une lectrice l'avait noté en commentaire d'un de nos articles, le logo évoque aussi celui d'une entreprise d'un secteur d'activité très particulier...

La phase 2 du projet de l'association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV) et de ses partenaires peut commencer. Il s'agit désormais de réaliser un prototype de l'enseigne, d'en constituer le dossier technique. La pose des premières enseignes devrait avoir lieu d'ici l'automne prochain.