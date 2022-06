5 propositions pour une enseigne incarnant les bibliothèques

Aucune avancée entre les syndicats et les usagers mobilisés d’un côté, et la direction de l’autre. La BnF entrait de nouveau en grève ce 23 mai, et ce jusqu’à dimanche, dans le cadre du préavis de grève qui court encore jusqu’au mardi 31 mai. On passe de 450 absences en mi journée le 10 mai à 119 cette fois-ci, mais pour beaucoup de grévistes et de mobilisés, la bataille médiatique est d’ores et déjà gagnée.